В Финляндии выявлен первый предполагаемый случай заражения обезьяньей оспой

«В Финляндии, возможно, выявлен первый случай заболевания оспой обезьян», – сообщил в среду портал телерадиовещания Yle со ссылкой на столичный медицинский округ.

Возможное заражение вирусом, принадлежащем к группе «ортопокс», диагностировано у взрослого пациента мужского пола в Университетской больнице Хельсинки. Вирус оспы обезьян относится к этой группе вирусов.

Окончательное подтверждение инфекции будет получено в конце недели.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении случаев заражения оспой обезьян. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода. В топ-3 стан, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.