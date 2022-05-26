С начала года в Эстонии выявлен 151 случай клещевого боррелиоза

В Таллинне диагностировано 42 случая клещевого боррелиоза, в Пярну – 23, в Харьюмаа – 22, на Сааремаа – 15, на Хийумаа и в Рапла по девять, в Пылва и Тарту по шесть, в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа по пять, в Вильянди – три, в Ида-Вирумаа и Ляэнемаа по два, а в Йыгева и Выру по одному.

Клещи вызывают у человека два тяжелых заболевания: клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит. Существует вакцина от клещевого энцефалита, но нет вакцины от клещевого боррелиоза (болезни Лайма).