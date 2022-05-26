С начала года в Эстонии выявлен 151 случай клещевого боррелиоза, случаев клещевого энцефалита пока не выявлено.
С начала года в Эстонии выявлен 151 случай клещевого боррелиоза
В Таллинне диагностировано 42 случая клещевого боррелиоза, в Пярну – 23, в Харьюмаа – 22, на Сааремаа – 15, на Хийумаа и в Рапла по девять, в Пылва и Тарту по шесть, в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа по пять, в Вильянди – три, в Ида-Вирумаа и Ляэнемаа по два, а в Йыгева и Выру по одному.
Клещи вызывают у человека два тяжелых заболевания: клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит. Существует вакцина от клещевого энцефалита, но нет вакцины от клещевого боррелиоза (болезни Лайма).
Клещи чаще всего подстерегают человека во влажных и тенистых местах, редких лиственных или смешанных лесах, на лесных опушках, лесолугах или просто в траве. Доставая клеща, его нельзя давить, его нужно брать максимально близко к коже, а после удаления промыть укус водой, мылом или антисептиком. Клещевой энцефалит может также передаваться через сырое молоко.