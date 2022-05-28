Обезьянья оспа. Как распознать и чем лечить

Первые симптомы при обезьяньей оспе - температура, головные и мышечные боли, а также боли в спине. Воспаляются лимфоузлы. На коже появляется сыпь и повреждения. В зависимости от того, на какой стадии находится заболевание, кожная сыпь напоминает ту, что возникают при ветрянке или сифилисе. Могут возникнуть узелки, волдыри и гнойные образования.

Сначала они появляются на лице, а затем на других частях тела - на руках и ногах, например. В ряде случаев, о которых стало известно в мае, такие высыпания у инфицированных лиц появились в области гениталий. Если с подобным симптомами сталкиваются мужчины, которые имеют сексуальные контакты с другими мужчинами, они должны немедленно обратиться к врачу.

Как лечить обезьянью оспу и опасна ли она

Нормальная оспа потенциально угрожает жизни и исключительно заразна. Она переносится от человека к человеку. Первые симптомы похожи на жалобы при гриппе. К ним относится боль в теле и слабость. Затем появляется кожная сыпь на лице и теле. Сначала это волдыри с жидкостью внутри, которая потом превращается в гной.

В то время как заболевание нормальной оспой человека проходит тяжело и может закончиться летально, обезьянья оспа менее опасна, пациенты выздоравливают за несколько дней. Но есть и исключения. Если дети до 16 лет заразятся западно-африканским вариантом обезьяньей оспы, вероятность летального исхода достигает 11 процентов.

В большинстве случаев лечение заболевания сфокусировано на том, чтобы убрать симптомы и устранить жалобы. В ЕС для лечения обезьяньей оспы одобрили препарат Tecovirimat, который был разработан для лечения различных вирусов нормальной оспы. Другой разрешенный к применению в ЕС препарат для лечения оспы - Imvanex. Основа этого препарата - вакцина MVA, которая применялась против нормальной оспы, но неофициально используется и против обезьяньей оспы. В США и Канаде препарат Imvanex применяется для обеих видов оспы. Вакцина не реплицирует вирус в организме человека и не вызывает у людей заболевание. И ECDC это подтверждают.

Прививку против обезьяньей оспы делают в предплечье, и ВОЗ рекомендует ее не иммунизированным людям. Таким пациентам предлагается сделать прививку с интервалом в месяц. Для тех, кто уже был привит, хватит полмиллилитра вакцины. Ее эффективность составляет 85 процентов.