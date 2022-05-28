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Больше всего случаев клещевого боррелиоза с начала года зарегистрировали в Таллинне

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Больше всего случаев клещевого боррелиоза с начала года зарегистрировали в Таллинне
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Заражение человека клещевым боррелиозом происходит при укусе инфицированным клещем.
Заражение человека клещевым боррелиозом происходит при укусе инфицированным клещем. Фото: Эльмо Рийг/Sakala

С начала года в Эстонии зарегистрирован 151 случай клещевого боррелиоза.

Больше всего случаев было в Таллинне – 42, сообщила газета Sakala.

В Пярну заболели 23 человека, в Харьюском уезде – 22, на Сааремаа – 15, на Хийумаа и в Рапла– по шесть, в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа – по пять, в Вильянди – три, в Ида-Вирумаа и Ляэнемаа – по два, в Йыгева и Выру – по одному.

Укус клеща может вызвать у человека два серьезных заболевания: боррелиоз и энцефалит. Против энцефалита создана вакцина, против боррелиоза пока нет.

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