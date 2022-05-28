Больше всего случаев клещевого боррелиоза с начала года зарегистрировали в Таллинне

В Пярну заболели 23 человека, в Харьюском уезде – 22, на Сааремаа – 15, на Хийумаа и в Рапла– по шесть, в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа – по пять, в Вильянди – три, в Ида-Вирумаа и Ляэнемаа – по два, в Йыгева и Выру – по одному.