В ВОЗ не уверены, что смогут сдержать распространение обезьяньей оспы

"На данный момент для эффективного реагирования на обезьянью оспу не нужны такие масштабные меры в отношении популяции, которые необходимы для борьбы с COVID-19, потому что вирус не распространяется так же. Но - и это важно-мы пока не знаем, сможем ли полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение контактов за счет четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода, а также эффективного отслеживания и мониторинга контактов", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге напоминает, что Европейский регион остается эпицентром крупнейшего и наиболее географически распространенное вспышки оспы обезьян, когда-либо зарегистрированного за пределами Западной и Центральной Африки. Исследования показывают, что она началась еще в середине апреля. Оспа обезьян вызывается вирусом, который может заразить любого человека и не связан с какой-то конкретной группой людей.

"Быстрая и усиленная передача состоялась в контексте недавней отмены пандемических ограничений на международные поездки и мероприятия. Потенциал дальнейшей передачи в Европе и других местах в течение лета высок. Оспа обезьян уже распространилась на фоне нескольких массовых собраний в регионе. В ближайшие месяцы многие десятки запланированных фестивалей и больших вечеринок обеспечат дополнительные контексты, в которых может произойти рост”, - напоминает Клюге.

У большинства людей, заболевших оспой, заболевание протекает в легкой форме, может длиться до нескольких недель. "Мы еще не знаем, какие последствия для здоровья будут у людей, которые могут иметь тяжелые последствия от оспы обезьян, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом", - предупреждает он.