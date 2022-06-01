Международный конгресс педиатров в Таллинне затронет тему детей и войны в Украине

Об этом сообщили в оргкомитете конгресса, отметив, что мероприятие носит двойное наименование – V конгресс педиатров Балтийских стран и XXIII конгресс детских врачей Эстонии, оба съезда проводятся каждые три года.

На этот раз гостями и выступающими на съезде будут ведущие педиатры из Европейской ассоциации детских врачей.

Один из симпозиумов конгресса будет посвящен детям и детским врачам Украины, будут рассмотрены новые аспекты и проблемы, возникшие в ходе войны в Украине.

Некоторые из детских врачей приедут в Таллинн из Украины лично, остальные выступят с докладами по видеосвязи.