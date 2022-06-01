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Международный конгресс педиатров в Таллинне затронет тему детей и войны в Украине

rus.postimees.ee
Международный конгресс педиатров в Таллинне затронет тему детей и войны в Украине
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Peeter Langovits

С четверга по субботу в конференц-центре «Виру» в Таллинне пройдет международный конгресс педиатров, в работе которого примут участие 216 детских врачей из 10 стран мира.

Об этом сообщили в оргкомитете конгресса, отметив, что мероприятие носит двойное наименование – V конгресс педиатров Балтийских стран и XXIII конгресс детских врачей Эстонии, оба съезда проводятся каждые три года.

На этот раз гостями и выступающими на съезде будут ведущие педиатры из Европейской ассоциации детских врачей.

Один из симпозиумов конгресса будет посвящен детям и детским врачам Украины, будут рассмотрены новые аспекты и проблемы, возникшие в ходе войны в Украине.

Некоторые из детских врачей приедут в Таллинн из Украины лично, остальные выступят с докладами по видеосвязи.

Приветствовать гостей и участников конгресса приглашен министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

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