Исследование: три четверти людей старше 35 лет нуждаются в стоматологической помощи

Выяснилось, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет в среднем только половина зубов здоровые, а люди в возрасте 75 лет и старше потеряли две трети своих зубов. Один из авторов методики исследования, доктор Марьо Синиярв, сказала, что результаты клинического осмотра более 3300 человек ясно показывают, что поддержание хорошего здоровья полости рта начинается с правильного ухода за полостью рта и зубами и регулярных визитов к зубному врачу.

«С каждым десятилетием жизни доля здоровых зубов уменьшается, а количество отсутствующих зубов увеличивается. Если раньше мы предполагали, что зубы теряются из-за кариеса и его осложнений - таких как воспаление корня зуба, то теперь стала ясна и распространенность заболеваний десен среди испытуемых», — сказала доктор Синиярв. Осмотры показали, что только четверть людей не нуждалась в лечении заболеваний полости рта в момент исследования. «Три четверти людей, принявших участие в исследовании, нуждаются в лечении зубов, и почти половине необходимо было удалить зубной камень», — пояснила доктор Синиярв.

Опросники, заполненные в ходе исследования, показали, что сами люди оценивают здоровье своей полости рта как скорее плохое. Более трети оценивают здоровье своей полости рта как довольно плохое или очень плохое. Почти 40% считают, что им определенно нужна стоматологическая помощь прямо сейчас.

Для контрольного осмотра зубов и полости рта рекомендуется посещать врача через каждые один-два года. Половина респондентов заявили, что их последний контрольный визит остался в пределах рекомендованных сроков, однако проверка медицинских счетов из зубных кабинетов, лежащих в основе частичной компенсации лечения зубов, показывает, что эта доля на самом деле ниже. В 2021 году предназначенной для них компенсацией воспользовалось только 33% людей старше 35 лет.

По словам доверенного врача отдела по связи с партнерами Больничной кассы Тийи Зейго, разница в цифрах может быть частично связана с тем, что Больничная касса получает счета только от клиник-договорных партнеров, но некоторые люди предпочитают обращаться к зубному врачу, у которого нет действующего договора с Больничной кассой. Однако, по словам Зейго, оба показателя посещаемости могли бы быть выше. «Для поддержания здоровья полости рта и получения консультаций зубного врача каждый должен посещать своего стоматолога не реже одного раза в год и максимально использовать предоставляемые ему льготы. Это помогает предотвратить возникновение более серьезных заболеваний, дальнейшее лечение которых может быть значительно дороже», — сказала Зейго.

Важно напомнить, что у договорных партнеров Больничной кассы все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут воспользоваться компенсацией за зубное лечение в размере 40 или 85 евро в год, при этом пациент всегда должен оплачивать не менее 50% счета. Размер компенсации зависит от возраста человека, наличия трудовых отношений и других факторов.