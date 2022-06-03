Первый месяц работы фонда компенсации ущерба от вакцинации: денежных выплат назначено не было

По словам Рихо Пеэка, перед подачей заявления стоит подумать, длился ли ущерб здоровью в течение как минимум четырех месяцев и был ли это задокументировано медицинским работником. «Это основные виды недочетов в заявлениях, из-за которых мы отказывались от дальнейшего рассмотрения заявки», — отметил Пеэк.

Перед подачей заявления на получение компенсации Больничная касса рекомендует внимательно ознакомиться с информацией на интернет-странице Больничной кассы, чтобы убедиться в целесообразности своего заявления. Подробную информацию о страховании вакцинации можно найти на сайте www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.

Большинство заявлений поступили в Больничную кассу через портал пациента www.digilugu.ee. Больничная касса рекомендует независимо от того, подается ли заявление с помощью портала пациента, по электронной почте или в письменной форме, заявитель должен обеспечить заполнение всех необходимых полей данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документов.

Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и Департамент лекарственных средств будут заниматься просмотром медицинской документации заявителя. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением.

После получения заявления Больничная касса высылает подтверждение об этом ​​на адрес электронной почты, указанный заявителем в заявлении. При подаче заявления через портал пациента подтверждение человеку не присылается. Заявление не нужно подавать повторно, если Больничная касса уже отправила человеку сообщение о том, что заявление было получено.

В 2022 году случаи расстройства здоровья, вызванные вакцинами против Covid-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом.