Страхование вакцинации было запущено в Эстонии 1 мая. По состоянию на 31 мая по поводу получения компенсаций тяжкого ущерба здоровью в Больничную кассу обратилось 646 человек, 31 из которых получили ответ, что их заявление не было принято к рассмотрению
Первый месяц работы фонда компенсации ущерба от вакцинации: денежных выплат назначено не было
Компенсация за ущерб, причиненный вакциной — это единовременная не облагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом. Оценку связи между ущербом для здоровья и проведенной вакциной проводит Департамент лекарственных средств. В общей сложности процедура рассмотрения ходатайства о компенсации за вакцинацию может занять до 150 дней.
В первый месяц в Департамент лекарственных средств было передано на рассмотрение 119 из всех поданных в Больничную кассу заявлений. Департамент лекарственных средств дал свою оценку для пяти заявок. Во всех пяти случаях не было вероятной причинно-следственной связи между ущербом здоровью и вакцинацией. По состоянию на 31 мая ни одного решения о выплате финансовых средств принято не было.
По словам руководителя финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэка, некоторые из заявителей получили ответы, но на основании этой статистики нельзя делать окончательных выводов. "В общей сложности рассмотрение заявки может занять до 150 дней. Окончательные ответы на все поданные сегодня заявки будут опубликованы не раньше сентября", — пояснил Пеэк.
Больничная касса выслала решение об отклонении заявления 31 претенденту на компенсацию за вакцинацию, заявление которых не было перенаправлено в Департамент лекарственных средств. Основаниями для отказов являются невыполненные условия страхового случая: расстройство здоровья не длилось четыре месяца, жалобы на были задокументированы как расстройство здоровья в эпикризе или отсутствуют дополнительные характерные признаки, соответствующие признакам тяжелого расстройства здоровья со средней тяжестью.
По словам Рихо Пеэка, перед подачей заявления стоит подумать, длился ли ущерб здоровью в течение как минимум четырех месяцев и был ли это задокументировано медицинским работником. «Это основные виды недочетов в заявлениях, из-за которых мы отказывались от дальнейшего рассмотрения заявки», — отметил Пеэк.
Перед подачей заявления на получение компенсации Больничная касса рекомендует внимательно ознакомиться с информацией на интернет-странице Больничной кассы, чтобы убедиться в целесообразности своего заявления. Подробную информацию о страховании вакцинации можно найти на сайте www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.
Большинство заявлений поступили в Больничную кассу через портал пациента www.digilugu.ee. Больничная касса рекомендует независимо от того, подается ли заявление с помощью портала пациента, по электронной почте или в письменной форме, заявитель должен обеспечить заполнение всех необходимых полей данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документов.
Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и Департамент лекарственных средств будут заниматься просмотром медицинской документации заявителя. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением.
После получения заявления Больничная касса высылает подтверждение об этом на адрес электронной почты, указанный заявителем в заявлении. При подаче заявления через портал пациента подтверждение человеку не присылается. Заявление не нужно подавать повторно, если Больничная касса уже отправила человеку сообщение о том, что заявление было получено.
В 2022 году случаи расстройства здоровья, вызванные вакцинами против Covid-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом.
С 2023 года страхование вакцинации будет распространено на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.