Летом дети более активны, больше проводят времени на улице, что увеличивает риск тем или иным образом нанести ущерб своему здоровью. Простыми советами по оказанию первой помощи делится школьная медсестра Меривяльяской школы Ану-Элль Круусманн.
Важно знать ⟩ Оказание первой помощи на дому: какие методы подходят, а что уже устарело?
Не каждая мелкая царапина или укус насекомого требуют обращения к врачу. При этом важно, чтобы оказание первой помощи в домашних условиях вместо пользы не принесло бы вреда. Иногда поиск решения даже самых простых проблем со здоровьем способен привести к недоумению, потому что в интернете полно разной информации и трудно выбрать правильную. Есть и такие методы лечения, которые точно не подходят – несмотря на то, что так могли делать наши мамы и бабушки.
Вода – это лучшее средство для промывания ран
При беге, лазании и езде на велосипеде иногда случается так, что ребенок разбивает колени или обдирает локти. Если это не глубокая рана, в которой кровотечение никак не останавливается, то родитель может сам подлечить свое чадо. По словам Круусманн, самое доступное чистящее средство – это обычная вода. Рану следует промыть проточной водой и смыть грязь, такие поверхностные раны можно также мыть с мылом. Если у кого-то с собой оказалась, например, бутылка с питьевой водой, то это отлично подходит для промывания раны.
"Конечно, существуют и различные дезинфицирующие средства для прочистки ран - в этом случае я рекомендую современные аптечные средства, вызывающие меньшую боль и пощипывание при чистке, нежели вещества на основе спирта или водорода. И хотя зеленка, йод или перманганат калия (марганцовка) кажутся старыми и испытанными, на самом деле подкрашенные жидкости мешают оценить состояния раны и даже могут повредить ткани вокруг нее", - предупреждает медсестра.
После очистки раны следует использовать гель для ран и закрыть рану пластырем для ран или перевязать ее. Правда, воздух также нужен для заживления, но современные перевязочные материалы пропускают его.
"В моем детстве на кровоточащее место часто клали чайный лист. Травники говорят, что на самом деле нужно прикладывать к ране целиковый чайный лист, потому что сок из растения помогает остановить кровотечение, - говорит Круусманн. - Со своей стороны, я хотела бы добавить, что чайный лист, помещенный на рану, не должен быть грязным или пыльным, поэтому если хочется попробовать это средство, то оно в любом случае должно быть чистым".
Дети должны бегать, так что иногда случаются падения. Тем не менее, наиболее тяжелые вещи все-таки можно предотвратить. "При езде на велосипеде, как и на скутере, обязательно нужно надевать шлем и почему бы к нему не добавить велосипедные перчатки и наколенники. Я рекомендую родителям объяснять своим детям, что не все места являются хорошими игровыми площадками, - говорит медсестра. - Например, заброшенные здания с риском обрушения или зона вблизи железнодорожных путей точно не для детей".
Пусть сметана остается в холодильнике
Мы в Эстонии умеем ценить жаркое лето, но по части объема солнечных ванн не следует перестараться. Круусманн предупреждает, что воздействие яркого солнечного света может вызвать солнечные ожоги, головокружение, тошноту и даже рвоту. В первую очередь нужно убедиться, что пострадавший ушел с открытого солнца и выпил воды, при ухудшении самочувствия можно лечь. На голову стоит положить охлаждающие компрессы - прикладывая ко лбу и затылку влажные салфетки, также подойдет и смоченная бумага.
"Солнечный ожог проявляется сильным покраснением кожи и, в зависимости от тяжести состояния, может даже вызвать волдыри и повышение температуры. Наносить сметану на поврежденную кожу, как это делали раньше, точно не стоит. Да, взятое из холодильника определенно холодит, что, вероятно, и стало причиной того, что продукты стали широко употреблять при солнечных ожогах, но при этом кожа не получает достаточного количества кислорода из-за жирной субстанции, что может даже усугубить ситуацию, - рассказывает Круусманн. - Кожу следует охлаждать влажным полотенцем, также хороши охлаждающие гели, содержащие алоэ или масло чайного дерева".
Она напоминает, что летом очень важно пользоваться солнцезащитным кремом и носить головной убор, а также следует брать с собой бутылку воды.
Клещ требует немедленного внимания, а не масла
Клещ — неприятный персонаж, его можно встретить как в лесу, так и в городском парке, и на заднем дворе своего дома. Если вы обнаружили прикрепившегося к коже клеща, то его следует как можно скорее отцепить от кожи.
Круусманн говорит, что лучше всего для этой цели подойдет пинцет с тонкими концами, который можно приобрести в аптеке. Их следует использовать для захвата клеща как можно ближе к его головке и коже пострадавшего, после чего можно отцеплять насекомое. При этом следует избегать сдавливания задней части тельца клеща, так как это повысит вероятность проникновения потенциального возбудителя заболевания в организм человека.
"Уж точно не нужно смазывать клеща маслом или поливать спиртом – при любом раздражении клещ может выделить в ранку еще больше слюны и увеличить риск заражения", - говорит она.
Однако если головка клеща все же осталась внутри укуса, то выковыривать ее не нужно. "Со временем выйдет само. Но следить за местом укуса клеща необходимо - даже если клещ был полностью извлечен", - говорит медсестра, добавляя, что если вокруг места укуса появляется симметричный красный круг, то есть основания подозревать инфекцию болезни Лайма (боррелиоз). Если диагноз подтверждается, то семейный врач назначает лечение.
"Я определенно рекомендую прививку от клещевого энцефалита. В отличие от боррелиоза, специфического лечения энцефалита не существует, и заболевание может быть очень тяжелым и даже опасным для жизни", - предупреждает Круусманн.
Риск укуса клещами можно снизить, обрызгав себя средством от клещей, надев длинную одежду и засунув штанины в носки. По возвращении домой с прогулки домой стоит проверить тело — клещ имеет привычку перемещаться по телу жертвы в поисках лучшего места для укуса. Таким образом, можно схватить злоумышленника еще до того, как он что-то сделает.
Домашняя аптечка на лето
В начале лета разумно провести инвентаризацию в домашней аптечке – чтобы в ней не было просроченных таблеток и склянок со старыми медикаментами. Их стоит утилизировать, но следует отметить, что место просроченным лекарствам не в мусорном ведре или унитазе, а в пункте приема опасных отходов, где старые лекарства принимают бесплатно.
По словам медсестры, на разные случаи дома стоит хранить пластыри и бинты разных размеров, дезинфицирующее средство для ран, гель для ран, обезболивающее, лекарство от аллергии, термометр и жаропонижающее, солнцезащитный и охлаждающий гель от ожогов, средство от клещей и что-то для поддержания пищеварения.
"Если лето проходит вне дома - у бабушки или на даче – то и там тоже должны быть средства первой помощи. Тогда можно спокойно отправиться навстречу школьным каникулам", - заключает Круусманн.