Важно знать ⟩ Оказание первой помощи на дому: какие методы подходят, а что уже устарело?

"Уж точно не нужно смазывать клеща маслом или поливать спиртом – при любом раздражении клещ может выделить в ранку еще больше слюны и увеличить риск заражения", - говорит она.

Однако если головка клеща все же осталась внутри укуса, то выковыривать ее не нужно. "Со временем выйдет само. Но следить за местом укуса клеща необходимо - даже если клещ был полностью извлечен", - говорит медсестра, добавляя, что если вокруг места укуса появляется симметричный красный круг, то есть основания подозревать инфекцию болезни Лайма (боррелиоз). Если диагноз подтверждается, то семейный врач назначает лечение.

"Я определенно рекомендую прививку от клещевого энцефалита. В отличие от боррелиоза, специфического лечения энцефалита не существует, и заболевание может быть очень тяжелым и даже опасным для жизни", - предупреждает Круусманн.

Риск укуса клещами можно снизить, обрызгав себя средством от клещей, надев длинную одежду и засунув штанины в носки. По возвращении домой с прогулки домой стоит проверить тело — клещ имеет привычку перемещаться по телу жертвы в поисках лучшего места для укуса. Таким образом, можно схватить злоумышленника еще до того, как он что-то сделает.

Домашняя аптечка на лето

В начале лета разумно провести инвентаризацию в домашней аптечке – чтобы в ней не было просроченных таблеток и склянок со старыми медикаментами. Их стоит утилизировать, но следует отметить, что место просроченным лекарствам не в мусорном ведре или унитазе, а в пункте приема опасных отходов, где старые лекарства принимают бесплатно.

По словам медсестры, на разные случаи дома стоит хранить пластыри и бинты разных размеров, дезинфицирующее средство для ран, гель для ран, обезболивающее, лекарство от аллергии, термометр и жаропонижающее, солнцезащитный и охлаждающий гель от ожогов, средство от клещей и что-то для поддержания пищеварения.