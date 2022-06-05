Средняя продолжительность жизни мужчин в Эстонии увеличилась на три года

Специалисты также отмечают, что мужчины в последнее время стали больше заботиться о своем здоровье. Не последнюю роль в этом играет и мобильный кабинет мужского здоровья, который регулярно посещает маленькие города по всей Эстонии, сообщила в воскресенье «Актуальная камера». В мобильном кабинете есть все необходимое для проведения первичного осмотра и анализов. Подобные автобусы также помогают мужчинам заботиться о своем здоровье в тех регионах, где очень мало специалистов.