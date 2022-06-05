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Средняя продолжительность жизни мужчин в Эстонии увеличилась на три года

rus.postimees.ee
Средняя продолжительность жизни мужчин в Эстонии увеличилась на три года
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Фото: Shutterstock

По данным переписи населения, за последние 10 лет средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась на три года.

Специалисты также отмечают, что мужчины в последнее время стали больше заботиться о своем здоровье. Не последнюю роль в этом играет и мобильный кабинет мужского здоровья, который регулярно посещает маленькие города по всей Эстонии, сообщила в воскресенье «Актуальная камера». В мобильном кабинете есть все необходимое для проведения первичного осмотра и анализов. Подобные автобусы также помогают мужчинам заботиться о своем здоровье в тех регионах, где очень мало специалистов.

Подробнее на Rus.ERR.

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