Работа над заключением договора о поставке лекарства Paxlovid (действующее вещество нирматрелвир и ритонавир) производства компании Pfizer продолжается, поставки ожидаются в третьем квартале, сообщила главный специалист отдела лекарств и медицинского оборудования Больничной кассы Герда Мялк.
Лекарство от коронавируса Paxlovid прибудет в Эстонию в третьем квартале
Лекарство от коронавируса Paxlovid прибудет в Эстонию в третьем квартале
Мялк сообщила, что переговоры между Еврокомиссией и фармацевтической компанией прошли успешно, и контракт был отправлен странам-членам для согласования, сообщает Med24.
Контракт на поставки лекарства Lagerivo (активное вещество молнупиравир) будет заключен после того, как лекарство будет одобрено.
«Когда лекарства поступят, на них будет действовать 100% скидка, и пациент будет оплачиваьт только рецептурный сбор», — добавила Мялк.