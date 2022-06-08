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Лекарство от коронавируса Paxlovid прибудет в Эстонию в третьем квартале

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Лекарство от коронавируса Paxlovid прибудет в Эстонию в третьем квартале
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Паксловид.
Паксловид. Фото: Handout

Работа над заключением договора о поставке лекарства Paxlovid (действующее вещество нирматрелвир и ритонавир) производства компании Pfizer продолжается, поставки ожидаются в третьем квартале, сообщила главный специалист отдела лекарств и медицинского оборудования Больничной кассы Герда Мялк.

Мялк сообщила, что переговоры между Еврокомиссией и фармацевтической компанией прошли успешно, и контракт был отправлен странам-членам для согласования, сообщает Med24.

Контракт на поставки лекарства Lagerivo (активное вещество молнупиравир) будет заключен после того, как лекарство будет одобрено.

«Когда лекарства поступят, на них будет действовать 100% скидка, и пациент будет оплачиваьт только рецептурный сбор», — добавила Мялк.

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