Лекарство от коронавируса Paxlovid прибудет в Эстонию в третьем квартале

Мялк сообщила, что переговоры между Еврокомиссией и фармацевтической компанией прошли успешно, и контракт был отправлен странам-членам для согласования, сообщает Med24.

Контракт на поставки лекарства Lagerivo (активное вещество молнупиравир) будет заключен после того, как лекарство будет одобрено.