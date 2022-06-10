За прошлую неделю в Эстонии выявили 57 случаев заболевания гриппом

Всего с начала сезона в Эстонии выявили 11 850 случаев заболевания вирусом гриппа, сообщает Департамент здоровья.

К врачам с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе обратились 2576 человек, из которых 37,4% - дети. По сравнению с предыдущей неделей общее число людей, обратившихся к врачам, уменьшилось на 1%.