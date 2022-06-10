Пт, 10.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Здоровье
Otsing

За прошлую неделю в Эстонии выявили 57 случаев заболевания гриппом

rus.postimees.ee
За прошлую неделю в Эстонии выявили 57 случаев заболевания гриппом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Грипп. Иллюстративное фото.
Грипп. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

На прошлой неделе в Эстонии были лабораторно подтверждены 57 случаев заболевания вирусом гриппа, что на 41% меньше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.

Всего с начала сезона в Эстонии выявили 11 850 случаев заболевания вирусом гриппа, сообщает Департамент здоровья.

К врачам с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе обратились 2576 человек, из которых 37,4% - дети. По сравнению с предыдущей неделей общее число людей, обратившихся к врачам, уменьшилось на 1%.

Как сообщалось ранее, от осложнений, вызванных гриппом, в этом сезоне скончались три человека: все были старше 70 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Ключевые слова
Viimased uudised
Наверх