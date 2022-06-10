На прошлой неделе в Эстонии были лабораторно подтверждены 57 случаев заболевания вирусом гриппа, что на 41% меньше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.
За прошлую неделю в Эстонии выявили 57 случаев заболевания гриппом
За прошлую неделю в Эстонии выявили 57 случаев заболевания гриппом
Всего с начала сезона в Эстонии выявили 11 850 случаев заболевания вирусом гриппа, сообщает Департамент здоровья.
К врачам с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе обратились 2576 человек, из которых 37,4% - дети. По сравнению с предыдущей неделей общее число людей, обратившихся к врачам, уменьшилось на 1%.
Как сообщалось ранее, от осложнений, вызванных гриппом, в этом сезоне скончались три человека: все были старше 70 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
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