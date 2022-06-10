Confido открывает пятую экспресс-клинику

«Экспресс-клиники Confido расположены в торговых центрах, чтобы максимально приблизить наиболее распространенные медицинские услуги к людям, и это прекрасно работает, потому что экспресс-клиники ежедневно посещают сотни людей», — пояснил Мартин Талу, руководитель экспресс-клиник Confido, отметив, что в прошлом году различные медицинские услуги более чем в 92 000 случаев были оказаны именно в экспресс-клиниках.

«Viru Keskus — это торговый центр с большим количеством посетителей, к тому же, он хорошо доступен как тем, кто приезжает сюда на общественном транспорте, так и для проживающих в центре города, в том числе туристов», — отметила Оксана Ялакас, руководитель развития экспресс-клиник Confido, по словам которой общая площадь новой клиники составляет 400 м2, что позволит обеспечить пациентам достаточный комфорт и приватность.

Помимо медицинских консультаций, самыми востребованными услугами в экспресс-клиниках являются различные процедуры, необходимые для выдачи справок о состоянии здоровья, обследование родинок, а также прививки от гриппа и клещевого энцефалита. «Опыт показывает, что в летний сезон одной из самых востребованных услуг может стать удаление клещей», — сказал Талу и добавил, что клиники в торговых центрах также помогают снизить нагрузку на отделения неотложной помощи. «Экспресс-клиники, которые каждый день работают в таком же режиме, как и торговые центры, в которых они находятся, — это очень удобный способ сдать различные анализы и получить быструю медицинскую консультацию и помощь в случае легких травм или плохого самочувствия», — добавил Талу.

На платный прием в экспресс-клиники могут приходить пациенты, зарегистрированные у любого семейного врача, или вообще не имеющие своего семейного врача. В экспресс-клиниках принимают как взрослых, так и детей. Для посещения клиники не требуется бронировать время заранее, но предварительная запись обеспечит прием без ожидания.