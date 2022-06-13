Стоимость вспомогательных средств растет: всему виной глобальные кризисы

Насколько это затронет потребителя?

То, насколько все это коснется потребителей вспомогательных средств, по словам Лаури Лейнусте, зависит от многих факторов: «Например, в секторе инкотоваров (вспомогательные средства для недержания мочи) мы вынуждены добавить все повышение цены в цепочке поставок к окончательной цене, потому что это товар большого объема поставок, и у нас не может быть буфера — весь запас закончится через пару недель. Для основных прокатных товаров - таких как инвалидные коляски, ходунки - мы стараемся держать насколько возможно больший запас недорогих средств».

Лейнусте поясняет, что в случае арендной продукции речь идет не о цене производителя, а о дальнейшем обращении – техническом обслуживании, очистке и ремонте, а также о необходимых затратах на оплату труда. «Центры вспомогательных средств столкнулись с ситуацией, когда выросли затраты на энергию и другие коммунальные услуги, производители поднимают цены, а работники также ожидают увеличения заработной платы с учетом подорожания общей стоимости жизни. Так что если в начале года мы подняли цены на продукты проката до 5%, то с начала июля цены вырастут еще на 0,5-5% в зависимости от товара», - говорит.

Остается только самое важное