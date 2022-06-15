ВОЗ: обезьянья оспа тревожит врачей, но Covid-19 намного опаснее, даже после вакцинации

Распространенное предположение заключалось в том, что, заразившись ковидом, вы получаете естественное повышение иммунитета, что дает вам возможность лучше справляться с инфекцией в будущем.

Однако, как выяснилось, Омикрон обеспечивает слабое естественное усиление иммунитета против повторного заражения тем же самым Омикроном даже у тех людей, которые были привиты трижды.

У тех, кто получил тройную вакцинацию, но не был заражен более ранними вариантами коронавируса, заболевание, вызванное штаммом Омикрон, обеспечило повышение иммунитета против предыдущих вариантов (Альфа, Бета, Гамма, Дельта и исходный родовой штамм), но в меньшей степени против самого Омикрона.

Утренний час пик на вокзале Ватерлоо Фото: Getty Images

По словам ученых, их выводы объясняют волну повторных заражений в то время, когда наиболее распространенным штаммом в Британии как раз и был Омикрон.

Полученный в результате вакцинации или предыдущих заболеваний иммунитет на штамм Омикрона почти не распространялся.

Однако авторы исследования подчеркивают, что вакцинация по-прежнему обеспечивает защиту от тяжелой формы заболевания и от смерти.

Профессор Розмари Бойтон из Департамента инфекционных заболеваний Имперского колледжа отметила, что заражение Омикроном не дает мощного повышения иммунитета против повторного заражения Омикроном в будущем.

Она также подтвердила, что озабоченность вызывает потенциальная способность Омикрона мутировать в более патогенный, то есть более болезнетворный штамм.

Пожилая женщина получает прививку Фото: Getty Images

А профессор Дэнни Альтманн из Отдела иммунологии подчеркнул, что Омикрон гораздо лучше маскируется, нежели предыдущие штаммы, и иммунная система не может его запомнить.

Эти два фактора могут привести к тому, что иммунная защита организма не справится с более опасными разновидностями Омикрона, если таковые возникнут.