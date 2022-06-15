Согласно недавнему опросу, проведенному Эстонским союзом работников образования, из-за низкой заработной платы и переутомления почти 60 процентов эстонских учителей обдумывали уход с работы, а 92 процента испытали выгорание. В Эстонии учителей на рабочих местах удерживает то, что они любят свою работу, а во многих случаях – преклонный возраст и приближающаяся пенсия.
Исследование ⟩ Выгорание на работе испытали 92 процента учителей
Эстонский союз работников образования (EHL) провел опрос среди 1700 учителей, чтобы картировать психическое здоровье педагогического состава и способность справляться в трудные времена. «С такой большой выборкой опрос, касающийся настроя в отношении работы, не проводился среди учителей, по крайней мере, десять лет», — сказал председатель EHL Реэмо Вольтри.
92 процента учителей, принявших участие в исследовании, утвердительно ответили на вопрос, испытывали ли они выгорание на работе, а 23 процента опрошенных постоянно испытывают чувство угнетенности.
«Это не новость, что у нас есть проблемы с перегруженностью учителей, но для нас стало неожиданностью, что почти все учителя испытывали эмоциональное выгорание. Основные причины хорошо известны тем, кто работает в этой области: нехватка учителей, особенно в небольших школах, из-за которой одному учителю часто приходится преподавать разные предметы, а также недостаточная заработная плата, из-за которой учителя вынуждены брать дополнительные часы», — прокомментировал Вольтри.
58 процентов опрошенных учителей ответили, что обдумывали возможность ухода из своей профессии и переход на другую работу. В качестве главных причин со значительным отрывом были названы большая нагрузка и низкая заработная плата.
«Когда речь идет о нагрузке учителей, необходимо учитывать, что работа с учениками в классе — это только верхушка айсберга. Подготовка хорошего урока и последующая обратная связь занимают как минимум вдвое больше времени. Таким образом, рабочая нагрузка учителей намного больше, чем принято думать, и, к сожалению, от этого страдает качество преподавания», — пояснил Вольтри.
Тем не менее, опрос показал, что учителя продолжают работать, потому что ценят суть своей работы, своих коллег и вдохновение, которое им дают ученики. Однако, почти пятая часть учителей сказали, что продолжают работать, потому что им будет сложно найти другую работу в силу преклонного возраста.
По данным Министерства образования и науки, более 20 процентов учителей Эстонии старше 60 лет, а более 55 процентов – старше 50 лет. «Средний возраст эстонских учителей никогда не был таким высоким, как сейчас. Это означает, что в ближайшие годы уйдут тысячи учителей, которым не будет замены, если нынешняя ситуация не изменится. С точки зрения качества образования, это означает, что мы движемся по самому краю пропасти», — сказал глава EHL.
«Чтобы поддерживать высокий уровень образования в Эстонии, ежегодно требуется несколько сотен новых учителей. Но реальность такова, что по соответствующим специальностям выпускается гораздо меньше людей, и большинство из них уже работает учителями. Сегодня заработная плата учителей составляет 1412 евро в месяц, в то время как, согласно опросу, мотивирующая заработная плата начинается с 2000 евро, что является средней заработной платой работников с высшим образованием в Эстонии. При зарплате ниже этого уровня нет надежды привлечь в школы новых квалифицированных учителей, и эстонское образование скоро упадет с высокого мирового уровня, на котором находится сегодня, до среднего», — добавил Вольтри.
В проведенном в мае этого года опросе, содержавшем количественный и качественный разделы, приняли участие более 1700 учителей общеобразовательных школ и детских садов, которые репрезентативно распределились как по типам образовательных учреждений, так и по возрастным группам. Эстонский союз работников образования был основан в 1990 году и является крупнейшей в Эстонии организацией, представляющей учителей.