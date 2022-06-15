Исследование ⟩ Выгорание на работе испытали 92 процента учителей

Тем не менее, опрос показал, что учителя продолжают работать, потому что ценят суть своей работы, своих коллег и вдохновение, которое им дают ученики. Однако, почти пятая часть учителей сказали, что продолжают работать, потому что им будет сложно найти другую работу в силу преклонного возраста.

По данным Министерства образования и науки, более 20 процентов учителей Эстонии старше 60 лет, а более 55 процентов – старше 50 лет. «Средний возраст эстонских учителей никогда не был таким высоким, как сейчас. Это означает, что в ближайшие годы уйдут тысячи учителей, которым не будет замены, если нынешняя ситуация не изменится. С точки зрения качества образования, это означает, что мы движемся по самому краю пропасти», — сказал глава EHL.

«Чтобы поддерживать высокий уровень образования в Эстонии, ежегодно требуется несколько сотен новых учителей. Но реальность такова, что по соответствующим специальностям выпускается гораздо меньше людей, и большинство из них уже работает учителями. Сегодня заработная плата учителей составляет 1412 евро в месяц, в то время как, согласно опросу, мотивирующая заработная плата начинается с 2000 евро, что является средней заработной платой работников с высшим образованием в Эстонии. При зарплате ниже этого уровня нет надежды привлечь в школы новых квалифицированных учителей, и эстонское образование скоро упадет с высокого мирового уровня, на котором находится сегодня, до среднего», — добавил Вольтри.