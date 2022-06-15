Комиссия по иммунизации советует вакцинировать от обезьяньей оспы

«Начиная с мая, случаи заражения обезьяньей оспой были выявлены во многих странах ЕС, в том числе, у наших соседей в Латвии и Финляндии. Если раньше эта болезнь в Эстонию не попадала, то теперь мы должны быть к этому готовы, - сказала руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн. – Для обуздания очагов заражения важны быстрая диагностика случаев заболевания, оповещение заболевших, консультирование и изоляция, а также оперативное выявление близких контактов и при необходимости их вакцинация. Департамент здоровья Эстонии в сотрудничестве с экспертной комиссией по иммунизации составляет точные инструкции для работы со случаями заболевания и близкого контакта с зараженными».

Европейский центр профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями вместе со странами-членами внимательно отслеживает эпидемиологическую обстановку и анализирует распространение заболевания. По оценке организации, обезьянья оспа распространяется не быстро, инфекция передается при близком контакте с зараженным человеком или его вещами. По оценке экспертов, риск заражения всего населения обезьяньей оспой является низким. Риск заражения является средним у людей с рискованным сексуальным поведением.

Против обезьяньей оспы имеется вакцина. Для покупки вакцины Еврокомиссия всегда заключила договор с производителем, на основании которого для стран-членов ЕС будут приобретены 109 090 доз. Комиссия планирует передать вакцину, прежде всего, тем странам, где зараженные уже выявлены.

Чтобы избежать заражения обезьяньей оспой Департамент здоровья советует исключить контакты с больными людьми, или если имеются подозрения на то, что человек болен, изолировать зараженных и использовать при уходе за ними средства индивидуальной защиты, придерживаться правил гигиены и очищать загрязненные поверхности и предметы.

Кроме того, на совещании экспертной комиссии по иммунной профилактике обсудили расширение целевых групп для вакцинации от гриппа. Эксперты поддержали предложение Больничной кассы добавить в целевую группу бесплатной вакцинации, начиная с сезона 2022/2023, людей в возрасте 60-64 лет. В феврале экспертная комиссия советовала добавить к бесплатной вакцинации и детей, входящих в группы риска подростков и беременных.