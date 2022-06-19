ГРАФИКИ ⟩ Рост заболеваемости COVID-19 ожидается уже в конце июля

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, сказала Postimees , что динамика распространения COVID-19 во многом зависит от государственной стратегии тестирования. «Известно, что некоторые страны значительно сократили тестирование, и основное внимание уделяется лишь группе риска или пожилым людям», – сказала Сепп.

Она отметила, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 5 июня, в трех странах наблюдается рост заболеваемости среди людей старше 65 лет. «Однако, как уже было сказано, из-за отсутствия тестирования это не дает полного обзора», – добавила Ханна Сепп.