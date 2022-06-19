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ГРАФИКИ ⟩ Рост заболеваемости COVID-19 ожидается уже в конце июля
В Германии противники ограничений вышли на улицы. Фото сделано 8 июня. Фото: IMAGO/Lorenzo Filippucci/Scanpix Baltics
Лоора-Элизабет Ломп
Рост заболеваемости COVID-19 ожидается уже в конце июля
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Португалия, Германия, а также Люксембург борются с летней волной коронавируса. По прогнозам экспертов, во второй половине лета в Эстонии возрастет число заражений COVID-19.

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, сказала Postimees, что динамика распространения COVID-19 во многом зависит от государственной стратегии тестирования. «Известно, что некоторые страны значительно сократили тестирование, и основное внимание уделяется лишь группе риска или пожилым людям», – сказала Сепп.

Она отметила, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 5 июня, в трех странах наблюдается рост заболеваемости среди людей старше 65 лет. «Однако, как уже было сказано, из-за отсутствия тестирования это не дает полного обзора», – добавила Ханна Сепп.

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