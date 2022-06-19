Португалия, Германия, а также Люксембург борются с летней волной коронавируса. По прогнозам экспертов, во второй половине лета в Эстонии возрастет число заражений COVID-19.
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ГРАФИКИ ⟩ Рост заболеваемости COVID-19 ожидается уже в конце июля
Рост заболеваемости COVID-19 ожидается уже в конце июля
Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, сказала Postimees, что динамика распространения COVID-19 во многом зависит от государственной стратегии тестирования. «Известно, что некоторые страны значительно сократили тестирование, и основное внимание уделяется лишь группе риска или пожилым людям», – сказала Сепп.