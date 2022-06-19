На Дни донора в Раквере ожидают до 200 добровольцев

Во вторник кровь можно сдать в культурном центре Раквере с 12:00 до 18:00, а в среду с 10:00 до 15:00. По словам специалиста по маркетингу донорства Марии Пихлак, текущее состояние запасов В(-) и А(-) групп крови критическое, но также меньше, чем обычно крови группы АВ (+).

«Раквере одно из лучших мест для сбора крови. Мы посещаем его почти каждый месяц. Всякий раз, когда у нас возникает критическое состояние с запасами, мы восстанавливаем их в Раквере до безопасного уровня», – сказала Пихлак.