В прошлом году в Эстонии было диагностировано более 93 000 расстройств психики и поведения

По данным, собранным поставщиками психиатрической помощи, в 2021 году психиатры диагностировали у своих пациентов более 93 000 расстройств психики и поведения, что на 5000 с лишним раз больше, чем в 2020 году.

«После ограничений, связанных с началом пандемии коронавируса, в 2021 году восстановилась возможность попасть со своими психическими проблемами на прием к психиатру, - прокомментировала аналитик отдела статистики здоровья TAI Реэт Нестор. – В качестве дополнительной возможности психиатры начали использовать и удаленные приемы».

В течение многих лет психиатры диагностировали психические расстройства у женщин больше, чем у мужчин. Так и в 2021 году женщины обошли мужчины по количеству диагностированных случаев на треть. По сравнению с 2020 годом, у женщин количество случаев расстройств увеличилось на семь процентов, а у мужчин на пять. Если сравнивать с допандемическим 2019 годом, у мужчин расстройств психики и поведения было на пять процентов меньше, а у женщин на два процента больше.