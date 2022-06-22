Согласно статистике, опубликованной в базе данных статистики здоровья и связанных со здоровьем исследований Института развития здоровья (TAI), в 2021 году у людей, побывавших на приеме у психиатров, было выявлено на шесть процентов больше, чем годом ранее, расстройств психики и поведения. Однако зарегистрировано их было на один процент меньше, чем в 2019 году, перед самым началом пандемии, пишет Postimees.
В прошлом году в Эстонии было диагностировано более 93 000 расстройств психики и поведения
По данным, собранным поставщиками психиатрической помощи, в 2021 году психиатры диагностировали у своих пациентов более 93 000 расстройств психики и поведения, что на 5000 с лишним раз больше, чем в 2020 году.
«После ограничений, связанных с началом пандемии коронавируса, в 2021 году восстановилась возможность попасть со своими психическими проблемами на прием к психиатру, - прокомментировала аналитик отдела статистики здоровья TAI Реэт Нестор. – В качестве дополнительной возможности психиатры начали использовать и удаленные приемы».
В течение многих лет психиатры диагностировали психические расстройства у женщин больше, чем у мужчин. Так и в 2021 году женщины обошли мужчины по количеству диагностированных случаев на треть. По сравнению с 2020 годом, у женщин количество случаев расстройств увеличилось на семь процентов, а у мужчин на пять. Если сравнивать с допандемическим 2019 годом, у мужчин расстройств психики и поведения было на пять процентов меньше, а у женщин на два процента больше.
Новых случаев заболевания психиатры зарегистрировали на 17 процентов больше, чем в 2020 году и на пять процентов больше, чем в 2019 году. Самым частым диагнозом были панические атаки, связанные со стрессом и нарушением адаптации – и у мужчин, и у женщин. Такой диагноз был представлен в более чем трети новых случаях заболевания: пять случаев на 1000 мужчин и восемь случаев на 1000 женщин. Вторым самым распространенным диагнозом стали расстройства настроения, в том числе, депрессия, которая у женщин представлена в два раза больше, чем у мужчин. У мужчин больше всего нарушений связаны со злоупотреблением психоактивными веществами, особенно алкоголя.
Восемь процентов зарегистрированных в 2021 году расстройств психики и поведения были у детей младше 15 лет, 63 процента из которых – это мальчики. В последние два года детей на прием к психиатрам попадало меньше, поэтому и диагнозов им ставилось меньше. В 2021 году их было на 12 процентов меньше, чем годом ранее, и на 20 процентов меньше, чем за год до начала пандемии. Самыми распространенными диагнозами у детей были нарушения развития и начавшиеся в детстве расстройства поведения и сдержанности. Доминируют тут гиперкинетические расстройства.
На дневном лечении в психиатрии в 2021 году находились в два раза больше людей, чем в 2020, когда имелись медицинские ограничения. Рост принесло дневное лечение нарушений психики и поведения, вызванных употреблением алкоголя.
В стационарном психиатрическом лечении нуждались 9439 пациентов, что на три процента больше, чем в 2020 году, но на 10 процентов меньше, чем в 2019 году. 77 пациентов из них находились на лечении больше года. Средняя продолжительность больничного лечения составила 17 дней, что на один день меньше, чем в прошлом году.
Со статистикой за 2021 год можно познакомиться на сайте Института развития здоровья.