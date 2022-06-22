Иванов день на природе: аптекарь дает советы о том, как отпугивать насекомых и залечивать укусы

Побывав в регионе с повышенной опасностью укуса клеща, стоит, по словам фармацевта, проверить все тело, потому что быстрое удаление клеща значительно снижает риск заражения боррелиозом (болезнью Лайма). «Лучше всего удалять клеща специальными щипцами, которые можно приобрести в аптеке, и точно нельзя использовать масла или другие жидкости для удаления клеща», – объясняет Сокк, почему клеща следует удалять с сухой кожи и хватать его необходимо щипцами как можно ближе к головке. «Важно достать головку клеща, потому что через нее клещ выделяет болезнетворную жидкость, так что после удаления клеща продезинфицируйте место укуса или промойте его водой с мылом», – учит фармацевт. Если вы не можете извлечь клеща самостоятельно, то вам следует обратиться за помощью к врачу