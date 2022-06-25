ВОЗ зарегистрировала более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

«Выявление тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в пяти регионах ВОЗ является необычным, а тяжелые клинические последствия некоторых случаев требуют подробного изучения», — рассказали в ВОЗ.

Из вероятных случаев гепатита 45 (5%) детям потребовалась трансплантация, умерли — 18 (2%) пациентов. Половина случаев болезни была выявлена в странах Европы.