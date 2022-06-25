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ВОЗ зарегистрировала более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Интерфакс
ВОЗ зарегистрировала более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
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ВОЗ.
ВОЗ. Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 920 вероятных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет организации.

«Выявление тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в пяти регионах ВОЗ является необычным, а тяжелые клинические последствия некоторых случаев требуют подробного изучения», — рассказали в ВОЗ.

Из вероятных случаев гепатита 45 (5%) детям потребовалась трансплантация, умерли — 18 (2%) пациентов. Половина случаев болезни была выявлена в странах Европы.

Впервые вспышка гепатита неизвестного происхождения была обнаружена 5 апреля в Великобритании. Болезнь сопровождается ростом уровня ферментов печени и во многих случаях — «желудочно-кишечными симптомами, включая боль в животе, диарею и рвоту».

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