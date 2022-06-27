Пожилые и люди из групп риска вскоре могут получить четвертую дозу вакцины от коронавируса

«В том, что четвертая инъекция необходима для групп риска, в комиссии по иммунопрофилактике никто не сомневается. Спорный вопрос заключается в том, когда инъекцию лучше сделать тем, кто получил третью вакцину и входит в группы риска. Мы видели, что антитела не сохраняются очень долго, и логистически невозможно вводить вакцины несколько раз в год. Исследования показали, что влияние вакцины сильнее всего сразу после введения препарата», – сказала член комиссии по иммунопрофилактике, вирусолог Ирья Лутсар.