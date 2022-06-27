Эстонская экспертная комиссия по иммунопрофилактике на этой неделе обсуждает необходимость введения четвертой дозы вакцины от коронавируса и, вероятно, в ближайшие дни примет решение о том, когда пожилые и люди из групп риска смогут ее получить.
Пожилые и люди из групп риска вскоре могут получить четвертую дозу вакцины от коронавируса
Пожилые и люди из групп риска вскоре могут получить четвертую дозу вакцины от коронавируса
«В том, что четвертая инъекция необходима для групп риска, в комиссии по иммунопрофилактике никто не сомневается. Спорный вопрос заключается в том, когда инъекцию лучше сделать тем, кто получил третью вакцину и входит в группы риска. Мы видели, что антитела не сохраняются очень долго, и логистически невозможно вводить вакцины несколько раз в год. Исследования показали, что влияние вакцины сильнее всего сразу после введения препарата», – сказала член комиссии по иммунопрофилактике, вирусолог Ирья Лутсар.
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