Исследование душевного здоровья: депрессия и тревожные расстройства — частые спутники жителей Эстонии

Подавляющее большинство респондентов считали необходимым улучшить доступность услуг в сфере охраны душевного здоровья в период кризиса, при этом личная потребность в подобных услугах мало осознавалась даже во время действия чрезвычайной ситуации. Если возникала необходимость в помощи, более 2/3 респондентов предпочитали справляться самостоятельно. Около 13% опрошенных пропустили прием психолога или консультанта, а 8% пропустили прием психиатра.

«Основными препятствиями для людей стали ограничения системы здравоохранения, такие как очень длинные очереди, ограничения на плановое лечение, стоимость услуг, а также недоверие к услугам психологов и психиатров и недостаток информации о том, куда следует обращаться», — рассказал еще один соавтор исследования старший научный сотрудник Института развития здоровья Кенн Констабель. Он добавил, что, по всей видимости, государственные базы данных недооценивают, а опросники самостоятельного анализа переоценивают наличие проблем. Поэтому, чтобы точно оценить степень проблем в сфере душевного здоровья населения, стоило бы объединить данные, сообщаемые самостоятельно, и показатели, получаемые из регистров».

Цель исследования заключалась в том, чтобы получить всестороннее представление о состоянии душевного здоровья населения Эстонии во время пандемии COVID-19. Среди прочего результаты исследования помогут оценить потребность людей в помощи. По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, одним из самых важных изменений за последние два года стало то, что мы стали уделять больше внимания не только своему физическому, но и ментальному здоровью. «Здоровое тело и здоровый дух одинаково важны для человека, поэтому важно делать все возможное, чтобы снизить стигматизацию проблем в сфере душевного здоровья и постоянно работать над тем, чтобы каждый, кто нуждается в такой помощи, нашел ее», - сказала министр Рийсало.