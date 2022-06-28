Шесть витаминов и минералов, которые весьма необходимы беременной женщине

Омега-3 жирные кислоты поддерживают развитие головного мозга и зрительного центра плода, и могут предотвратить связанные с беременностью проблемы – такие как преэклампсия и преждевременные роды. Омега-3 жирные кислоты особенно важны в последние три месяца беременности и в первые три месяца жизни ребенка, когда количество необходимых жирных кислот в ткани головного мозга быстро увеличивается. Омега-3 жирные кислоты увеличивают вес ребенка и продлевают срок беременности. Это особенно важно для беременных женщин, которые подвержены повышенному риску преждевременных родов.

Аптекарь подчеркнула, что хотя перечисленные выше шесть микроэлементов являются одними из самых важных, помимо них также важно обеспечить нормальное количество всех веществ в организме беременной женщины. «Чем дальше протекает беременность, тем выше риск истощения запасов витаминов и минералов в организме матери. Именно поэтому беременной женщине важно питаться здоровой и разнообразной пищей, и следить за своим здоровьем», – подчеркнула Сокк. Она добавила, что, если возникают какие-то недомогания – например, судороги в ногах, то это признак недостатка магния и его обязательно нужно употреблять дополнительно.

«В целом беременность – это большое испытание для организма матери, и для предотвращения дефицита витаминов и минералов разумно поддерживать организм необходимыми добавками», – порекомендовала Сокк.

Организм также нуждается в поддержке во время грудного вскармливания