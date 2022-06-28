Беременность – это большое испытание для женского организма, во время которого значительно возрастает потребность в витаминах и минералах. Достаточное снабжение организма матери микроэлементами важно как для ее здоровья, так и растущего плода. Аптекарь делится рекомендации о том, какие витамины и минералы необходимы беременной женщине в ее рационе и что следует употреблять дополнительно в виде разных добавок.
Шесть витаминов и минералов, которые весьма необходимы беременной женщине
По словам провизора центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, женщина должна начать готовить свой организм к беременности еще при ее планировании. «За три месяца до беременности следует принимать фолиевую кислоту. Если беременность наступает неожиданно, следует начать прием фолиевой кислоты так быстро, как это возможно», – порекомендовала Сокк. В дополнение к фолиевой кислоте беременным женщинам важно убедиться, что они получают достаточно омега-3 жирных кислот за счет питания. «Если в еженедельном рационе нет жирной рыбы, орехов и масла, то во время беременности можно начать прием препаратов с содержанием рыбьего жира», – предложила она.
Поскольку при беременности потребность в витаминах и минералах значительно возрастает, то фармацевт рекомендует отдавать предпочтение специальным мультивитаминно-минеральным комплексам. «Усвоение организмом многих витаминов и минералов взаимосвязаны между собой, и это учитывается при производстве специальных препаратов для беременных, так что усвоение микроэлементов в этих средствах очень хорошее», – пояснила Сокк.
Шесть микроэлементов, которые особенно важны для беременных
Аптекарь выделила шесть микронутриентов, особенно важных для здоровья беременной женщины и роста плода, а также объяснила возможные последствия при их нехватке.
Фолиевую кислоту или витамин В9 следует начинать принимать как минимум за три месяца до зачатия и продолжать прием до конца первого триместра беременности. Дефицит фолиевой кислоты в течение первых 12 недель беременности может вызвать различные проблемы развития плода – такие как дефекты нервной трубки, опасность возникновения расщепления позвоночника и выпячивания спинного мозга, нарушения формирования неба и риск преждевременных родов.
Витамин D необходим для усвоения кальция. Он регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на развитие костей и зубов плода. Дефицит этого витамина во время беременности может привести, например, к недостаточной костной массе плода, низкому весу ребенка, замедлению темпов роста и повышенному риску развития аутоиммунных заболеваний, а также диабету 1 типа.
Кальций необходим для формирования скелета ребенка, также он защищает мать во время беременности от рисков истончения костей и повреждения зубов. При недостатке кальция плод забирает необходимое количество кальция из организма матери, что подвергает мать риску того, что ее кости становятся более хрупкими, а зубы могут разрушаться. При этом при употреблении кальция очень важно следить за максимальной суточной дозой, так как употребление слишком большого количества минерала сделает кости ребенка ломкими, повысит риск родовых травм и последующих переломов.
Железо необходимо для формирования гемоглобина у матери, который помогает ей и ее плоду доставлять кислород через кровь к тканям. Нехватка железа во время беременности может привести к преждевременным родам или малому весу ребенка при рождении.
Магний во время беременности оказывает регулирующий эффект на артериальное давление, также имеет успокаивающее влияние, расслабляет мускулатуру, а также оказывает обезболивающее действие. Потребность в магнии выше у беременных женщин с преэклампсией и высоким кровяным давлением. Дефицит магния также может быть причиной задержки роста плода.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают развитие головного мозга и зрительного центра плода, и могут предотвратить связанные с беременностью проблемы – такие как преэклампсия и преждевременные роды. Омега-3 жирные кислоты особенно важны в последние три месяца беременности и в первые три месяца жизни ребенка, когда количество необходимых жирных кислот в ткани головного мозга быстро увеличивается. Омега-3 жирные кислоты увеличивают вес ребенка и продлевают срок беременности. Это особенно важно для беременных женщин, которые подвержены повышенному риску преждевременных родов.
Аптекарь подчеркнула, что хотя перечисленные выше шесть микроэлементов являются одними из самых важных, помимо них также важно обеспечить нормальное количество всех веществ в организме беременной женщины. «Чем дальше протекает беременность, тем выше риск истощения запасов витаминов и минералов в организме матери. Именно поэтому беременной женщине важно питаться здоровой и разнообразной пищей, и следить за своим здоровьем», – подчеркнула Сокк. Она добавила, что, если возникают какие-то недомогания – например, судороги в ногах, то это признак недостатка магния и его обязательно нужно употреблять дополнительно.
«В целом беременность – это большое испытание для организма матери, и для предотвращения дефицита витаминов и минералов разумно поддерживать организм необходимыми добавками», – порекомендовала Сокк.
Организм также нуждается в поддержке во время грудного вскармливания
Поддержание уровня витаминов и минералов очень важно и после беременности – во время кормления новорожденного, потому что тогда организм матери должен вырабатывать питательные вещества для двоих, а также он должен восстановиться после беременности. «Первые месяцы жизни малыша сопровождаются недостатком сна, и у новоиспеченной мамы часто просто нет времени на то, чтобы позаботиться о разнообразном рационе», – пояснила Сокк, рекомендуя поддерживать организм в период грудного вскармливания специальными витаминными комплексами, содержащими омега-3 жирные кислоты, витамин D и кальций.