Таллинн готов заключить договор об использовании субсидии для строительства Таллиннской больницы

«Мы рассчитываем в ближайшее время заключить с Министерством социальных дел договор об использовании субсидии Фонда восстановления и устойчивости, поскольку проектирование Таллиннской больницы уже идет и график чрезвычайно плотный, – сказал мэр Михаил Кылварт. – Город со своей стороны приложил усилия, чтобы соответствовать условиям, установленным Европейской Комиссией, и вписаться во временные рамки».

Мэр отметил, что открытия нового больничного комплекса ожидают коллективы как Ида-Таллиннской, так и Ляэне-Таллиннской центральной больниц. «Создание больничной среды, соответствующей современным требованиям, а также потребностям пациентов и персонала больницы необходимо, чтобы мы могли предложить пациентам Северной Эстонии качественные медицинские услуги и через десять лет», – добавил Кылварт.

Согласно договору, из средств Фонда восстановления проекту будет выделена субсидия на сумму 280 миллионов евро. Субсидия покроет расходы, необходимые для реализации проекта, для достижения целей проекта, его промежуточных и конечных результатов. Это включает подготовку к строительству Таллиннской больницы, проектирование, строительство и оборудование больницы, в том числе необходимой медицинской аппаратурой, а также расходы, связанные с управлением проектом. Предполагаемый общий бюджет строительства Таллиннской больницы составит 550 миллионов евро.

Период использования субсидии – с 1 января 2021 года по 30 июня 2026 года. В этот период должны быть совершены необходимые для реализации проекта действия, достигнуты запланированные результаты и оплачены расходы.

Согласно договору о субсидии, обязанности по достижению результатов может выполнять фонд SА Tallinna Haigla Arendus, созданный в апреле этого года с целью планирования, развития и организации строительства медицинского городка Таллиннской больницы, а также формирования целостной медицинской организации для оказания услуг здравоохранения.