«Можно прийти домой и через несколько часов умереть»: наглотаться воды - тоже опасно

"Любые надувные вещи нужно рассматривать как игрушки, с которыми ребенка можно отпускать в воду, где он может доставать ногами до дна. Потому что любая [из надувных игрушек] может на горячем солнце лопнуть, проткнуться и выпустить воздух. Те же самые нарукавники могут соскользнуть с рук. Надувные жилеты, которые как [настоящие спасательные] жилеты, у них нет ленты, которая надевается между ног, чтобы ребенок не выскользнул. Точно так же надувной круг - ребенок поднимает руки и выскальзывает из него. Опасностей и рисков очень много. И на них на всех написано предупреждение, что это не средство спасения и не предохраняет от утопления. Единственное, что может помочь - это пенопластовый жилет, не надуваемый, с лентой, которая продевается между ног, чтобы ребенок не выскользнул из этого жилета", - ответил на вопрос пловец Павел Муранс.