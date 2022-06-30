С июля службу семейных врачей ждут перемены

Каждый человек имеет право на регистрацию в регистре семейного врача, а также право на смену семейного врача на основании заявления, бланк которого можно будет найти на интернет-сайте Больничной кассы.

Вся необходимая информация при выборе или смене семейного врача собрана на сайте Больничной кассы. Информацию можно также получить по электронной почте info@haigekassa.ee или по телефону +372 669 6630.

Формальный надзор за услугами семейных врачей продолжит осуществлять Департамент здоровья.

В случае сомнений в качестве медицинской услуги можно обратиться в экспертную комиссию при Министерстве социальных дел, написав на info@sm.ee.