Немецкие врачи совершили прорыв в лечении тяжелого заболевания легких

Строго говоря, ганноверские врачи проводили лечение легочной гипертензии не стволовыми клетками как таковыми, а кондиционированной средой, то есть "супернатантом" культур стволовых клеток. Это обычная процедура при использовании и других методов лечения стволовыми клетками. К слову, не исключается возможность, что терапевтический эффект вызывают не сами клетки, а вырабатываемые ими цитокины - секретируемые белки, стимулирующие и размножающие иммунные клетки.

Терапевтический эффект лечения стволовыми клетками

Лечение трехлетней пациентки продолжалось полгода. За это время в ее организм, а точнее - в кровоток, было постепенно введено пять продуктов из мезенхимальных стволовых клеток, полученных из пуповины. Две инфузии осуществлены в легочные артерии, три - через центральную венозную линию.

Девочка перенесла курс лечения без проблем, а терапевтический эффект в итоге оказался просто впечатляющим: у ребенка наблюдалось не только явное улучшение самочувствия, но и не было никаких нежелательных побочных действий. Уже три месяца спустя после начала инфузий пациентка выросла на 10 сантиметров. У нее также значительно увеличилась масса тела.

Лечение привело к улучшению переносимости физических нагрузок и клинических показателей сердечно-сосудистой системы. За 6 минут ходьбы девочка стала преодолевать не 370, как раньше, а 485 метров. Давление в легочной артерии снизилось на четверть, а функция правого желудочка сердца в основном нормализовалась.

С того времени прошло три года. И до сих пор ребенок чувствует себя нормально. Болезнь, которой страдает девочка, конечно, до конца не излечивается, но проведенное по новому методу лечение сделало ее жизнь достаточно полноценной.