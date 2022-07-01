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На пляже Пирита отдыхающий наступил на морского ежа

rus.postimees.ee
На пляже Пирита отдыхающий наступил на морского ежа
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Морской еж.
Морской еж. Фото: plprod/ Shutterstock

Центр отравлений Департамента здоровья сообщил в четверг, что отдыхающий на пляже Пирита в Таллинне наступил на морского ежа, пишет Rus.ERR.ee.

«Иглы морского ежа могут легко сломаться и вызвать сильную боль и покраснение кожи при проникновении в ткани. В качестве первой помощи, если наступили на ежа, кожу следует немедленно промыть на берегу соленой и теплой морской водой. В случае длящейся несколько дней боли, тошноты, рвоты, следует обратиться в отделение экстренной медицинской помощи», - добавили в Центре отравлений.

В центре отметили, что морской еж - это тропическое животное, которое с 2018 года прижилось на побережье Дании, и было лишь вопросом времени, когда морские ежи достигнут вод Эстонии.

Если заметили морского ежа, центр просит сообщить о его местонахождении по телефону 16 662.

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