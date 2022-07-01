Четверо детей с редким врожденным заболеванием нуждаются в лечебном средстве, которое поможет им вырасти

Однако для достижения лучшего качества жизни Ларе, Тессе, Сандер-Лукасу и Хансу Йоханнесу лечение просто необходимо, потому что без него дети не смогут самостоятельно выполнять даже простейшие действия, связанные с личной гигиеной и уходом за собой. В будущем они не смогут дотянуться, чтобы, например, завязать шнурки на обуви. Из-за невысокого роста будет сложно обходиться без посторонней помощи даже в магазине и других общественных местах, потому что с таким ростом очень трудно дотянуться до вещей, расположенных на полках магазинов. Достать до дверных ручек или выключателей также становится очень сложной задачей. Болезнь также может повлиять на психическое здоровье детей, поскольку заметно отличающиеся пропорции тела могут пугать окружающих детей и мешать общаться со сверстниками и заводить друзей.

«Поскольку ахондроплазия имеет заметную физическую особенность, она неизбежно сопровождается неким любопытством и негативными комментариями со стороны детей старшего возраста. Чем старше и осознаннее становится ребенок, тем сложнее ему справляться с поддразниванием, особенно в школьном возрасте, когда проблема усугубляется», — говорит отец Лары.