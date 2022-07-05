Исследование: в Эстонии каждый четвертый мужчина среднего возраста страдает ожирением

По словам доктора Пунаба, снижение эректильной функции начинается после 40 лет, когда происходят связанные с возрастом и образом жизни изменения в кровеносных сосудах и гормонах. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и эректильной дисфункции тесно связаны друг с другом. «Исследования показали, что эректильная дисфункция проявляется за несколько лет до более серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, как сам мужчина, так и лечащая бригада должны воспринимать эректильную дисфункцию в качестве раннего маркера повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. «Сексуальные расстройства сегодня можно успешно лечить», — добавил он.

Предприниматель и инициатор проекта "Дня долголетней дружбы" Райн Вяана сказал, что результаты исследования оказались даже хуже, чем ожидалось. «Мужчины в возрасте от 18 до 40 лет недостаточно осведомлены о проблемах со здоровьем», — отметил он. «Наша цель — увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин в Эстонии, чтобы они могли быть здоровыми и активными мужьями для своих жен, счастливыми отцами для своих детей и дедушками для своих внуков. Я ожидаю, что по крайней мере 10 000 мужчин примут участие в ноябре в проекте и придут на медосмотр в рамках «Дня долголетней дружбы», — мотивирует Вяана всех интересующихся.

Целью исследования "Здоровье мужчин в Эстонии в возрасте 40–49 лет: пилотный проект «День долголетней дружбы»" является получение представления о состоянии здоровья мужчин в возрасте 40–49 лет и наиболее важных факторов риска, повышение осведомленности мужчин о здоровье. На основе результатов можно будет заложить основы для разработки проекта различных эффективных вмешательств, направленных на целевую группу мужчин. В анализ были включены данные 3195 мужчин. Исследование организовала мужская клиника Клиники Тартуского Университета в сотрудничестве с Кассой Здоровья и Институтом Развития Здоровья.