По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе проанализированы 7297 тестов, результат 1346 из них оказался положительным, и это статистически указывает на тренд роста заболеваемости.

«Количество тестов в возрастной группе пожилых вырос в среднем на 23 процента, а показатель госпитализации в этой группе вырос на 44 процента», – пояснила Сепп, по словам которой коэффициент R составляет выше единицы и равен 1,26. Согласно учитывающей госпитализацию матрице рисков, уровень риска распространения коронавируса является средним.

За неделю среднее количество случаев госпитализации из-за коронавируса составило 6 в день. По состоянию на утро понедельника госпитализированы 107 пациентов с коронавирусом, в 50 случаях госпитализация потребовалась ввиду симптоматической инфекции COVID-19. Скорее всего, число госпитализированных вырастет еще. В течение недели скончались восемь человек в возрасте от 64 до 97 лет.