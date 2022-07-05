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В Эстонии выявлен второй случай заражения обезьяньей оспой

rus.postimees.ee
В Эстонии выявлен второй случай заражения обезьяньей оспой
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Инфекционная больница. Снимок иллюстративный
Инфекционная больница. Снимок иллюстративный Фото: Madis Veltman

Новым инфицированным оказался мужчина средних лет, сообщает Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, мужчина недавно путешествовал по Европе и мог заразиться в ходе полового акта. Его сексуальное поведение чиновники расценили как рискованное.

Ранее советник отдела инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Донченко говорила ERR, что пока болезнь распространяется преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

По ее словам, известные пути заражения: воздушно-капельный, контактный – через поверхность кожи и пузырьки на ней, и непрямой, то есть через одежду или поверхности, а также через половой акт.

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