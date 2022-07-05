В Эстонии выявлен второй случай заражения обезьяньей оспой

По данным Департамента здоровья, мужчина недавно путешествовал по Европе и мог заразиться в ходе полового акта. Его сексуальное поведение чиновники расценили как рискованное.

По ее словам, известные пути заражения: воздушно-капельный, контактный – через поверхность кожи и пузырьки на ней, и непрямой, то есть через одежду или поверхности, а также через половой акт.