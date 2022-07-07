Департамент здоровья советует властям Нарвы не убирать красный флаг с городского пляжа

Полноценный обмен речной воды у пляжа Йоаорг нарушен из-за проводимых там с прошлого года строительных работ – строится продолжение Нарвского речного променада и возведена дамба для наведения нового моста, пишет Rus.ERR.

Как сообщает официальный сайт Нарвы, согласно плану строительных работ, временную дамбу, как и строительные материалы для фундамента моста планируют убрать уже в конце этой недели.

Ранее по итогам визуального осмотра Департамент здоровья пришел к выводу, что вода у пляжа не циркулирует, а причина заключается в том, что уровень воды для купания ниже уровня труб, предназначенных для циркуляции воды, а в месте детского купания визуально замечены признаки цветения и помутнения воды.

30 июня специалисты взяли пробу воды определения сине-зеленых водорослей, которая показала, что количество обнаруженных цианобактерий небольшое и не представляет опасности для здоровья.

Департамент городского хозяйства заказал микробиологический анализ воды, согласно которому все микробиологические показатели воды в норме.

Возможной причиной кожных раздражений могут быть личинки плоских червей, т. е. церкарии, паразитирующие на птицах.

Департамент здоровья не рекомендует купаться на пляже Йоаорг, так как вода не циркулирует в достаточном объеме и, в связи с купанием, возможно развитие аллергических реакций.