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Кая Каллас: заболеваемость коронавирусом в Эстонии вновь начала расти

rus.postimees.ee
Кая Каллас: заболеваемость коронавирусом в Эстонии вновь начала расти
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Dmitri Kotjuh

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии вновь начала расти, сообщила в четверг премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции правительства. По ее словам, жители Эстонии должны тщательно следить за своим здоровьем и при возможности пройти дополнительную вакцинацию бустерными прививками.

«Эстония двигается от зеленого уровня рисков к желтому, а точнее, мы уже там», – сказала Каллас.

По ее словам, по-прежнему актуальны рекомендации Департамента здоровья о необходимости следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов оставаться дома. «А если заболевание произошло, то стоит отсидеться дома в изоляции в течение пяти дней», – добавила Каллас.

Премьер-министр напомнила о важности бустерных прививок для представителей групп риска по здоровью. «И хотя у нас лето в разгаре, все же есть смысл уже сейчас сделать бустерные прививки, которые обеспечат защиту здоровью к осени», – добавила Каллас.

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