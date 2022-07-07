Кая Каллас: заболеваемость коронавирусом в Эстонии вновь начала расти

«Эстония двигается от зеленого уровня рисков к желтому, а точнее, мы уже там», – сказала Каллас.

По ее словам, по-прежнему актуальны рекомендации Департамента здоровья о необходимости следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов оставаться дома. «А если заболевание произошло, то стоит отсидеться дома в изоляции в течение пяти дней», – добавила Каллас.