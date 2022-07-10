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Инфолистки к лекарствам могут стать дигитальными

rus.postimees.ee
Инфолистки к лекарствам могут стать дигитальными
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Лекарства. Снимок иллюстративный.
Лекарства. Снимок иллюстративный. Фото: Remo Tõnismäe

В течение последних нескольких лет Европейская комиссия вела переговоры с представителями государств о развитии фармацевтического сектора, в ходе которых было предложено заменить инфолистки к лекарствам, передает Rus.ERR.

«Сейчас во все упаковки с лекарствами вкладывается бумажный инфолисток, но было предложено использовать в дополнение к бумажному листку электронный или вовсе отказаться от бумажных вариантов», – пояснила член правления Союза провизорских аптек Ли Роотслане.

Несмотря на то, что дигитальная информация доступна повсеместно, есть люди, которые предпочитают читать инфолистки в бумажной версии. Роотслане обеспокоена этим обстоятельством, поскольку аптеки не могут превращаться в центры печати, а у провизоров должно оставаться время на консультации: «Нам известно, что в случае отказа от бумажных инфолистков их печать станет обязанностью аптек».

По словам Роотслане, законопроект может быть принят к концу года, но последующие изменения не произойдут в одночасье, людям дадут время привыкнуть: «В случае перехода на электронные инфолистки следует заблаговременно информировать людей и создать техническое решение, чтобы максимально облегчить людям доступ к необходимой им информации о лекарствах».

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