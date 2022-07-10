Инфолистки к лекарствам могут стать дигитальными

«Сейчас во все упаковки с лекарствами вкладывается бумажный инфолисток, но было предложено использовать в дополнение к бумажному листку электронный или вовсе отказаться от бумажных вариантов», – пояснила член правления Союза провизорских аптек Ли Роотслане.

Несмотря на то, что дигитальная информация доступна повсеместно, есть люди, которые предпочитают читать инфолистки в бумажной версии. Роотслане обеспокоена этим обстоятельством, поскольку аптеки не могут превращаться в центры печати, а у провизоров должно оставаться время на консультации: «Нам известно, что в случае отказа от бумажных инфолистков их печать станет обязанностью аптек».