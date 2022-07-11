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Больницы Кейла и Каллавере получили разрешение на объединение

rus.postimees.ee
Больницы Кейла и Каллавере получили разрешение на объединение
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Больница Кейла
Больница Кейла Фото: Mihkel Maripuu

Департамент конкуренции дал разрешение Кейлаской больнице на покупку больницы Каллавере.

Больницы подписали договоры, согласно которым Keila Haigla SA выкупит все акции Kallavere Haigla AS в конце мая и начале июня. Слияние было вызвано желанием акционеров больницы Каллавере продать все акции больницы и желанием Кейлаской больницы расширить деятельность, связанную с оказанием услуг здравоохранения, говорится в заявлении о слиянии.

Кейлаская больница с 2015 года предоставляет медицинские и социальные услуги. Учреждение в первую очередь предлагает услуги стационарного ухода в соответствии с заключенными с Больничной кассой договорами о финансировании лечения. Кроме того, больница оказывает платную стационарную сестринскую помощь в небольших объемах, а также предлагает платные услуги попечительского дома и платные услуги рентгена.

Больница Каллавере находится недалеко от Таллинна в городе Маарду и также предлагает услуги стационарного ухода в соответствии с договорами, заключенными с Больничной кассой.

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