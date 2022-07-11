Больницы Кейла и Каллавере получили разрешение на объединение

Больницы подписали договоры, согласно которым Keila Haigla SA выкупит все акции Kallavere Haigla AS в конце мая и начале июня. Слияние было вызвано желанием акционеров больницы Каллавере продать все акции больницы и желанием Кейлаской больницы расширить деятельность, связанную с оказанием услуг здравоохранения, говорится в заявлении о слиянии.

Кейлаская больница с 2015 года предоставляет медицинские и социальные услуги. Учреждение в первую очередь предлагает услуги стационарного ухода в соответствии с заключенными с Больничной кассой договорами о финансировании лечения. Кроме того, больница оказывает платную стационарную сестринскую помощь в небольших объемах, а также предлагает платные услуги попечительского дома и платные услуги рентгена.