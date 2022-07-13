В четверг центр экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы будет закрыт

В связи с этим 14 июля Восточно-Таллиннская центральная больница просит всех нуждающихся в помощи обращаться в центры экстренной медицины Западно-Таллиннской центральной больницы и Северо-Эстонской региональной больницы. Машины скорой помощи также будут доставлять пациентов в эти центры.

Центр экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы будет полностью готов к работе 14 июля с 20:00. После этого он вновь начнет принимать всех пациентов, уже в новом помещении.

В первую очередь центр экстренной медицины откроется для пациентов с проблемами глаз

14 июля в 08:00 утра на базе нового центра экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы откроется регистратура центра экстренной медицины, которая в течение 12 часов будет принимать только пациентов с травмами глаз и направлять их для оказания помощи в глазную клинику Восточно-Таллиннской центральной больницы.

«Во время переезда все оборудование и инвентарь, необходимые для оказания неотложной помощи, будут перевозиться в новые помещения, поэтому мы не сможем принимать пациентов на месте. Однако мы подготовились к тому, чтобы к нам могли самостоятельно обратиться люди с серьезными проблемами со здоровьем, которых из-за их состояния невозможно направить в другие больницы. В этом случае помощь пациентам будут оказывать разные отделения нашей больницы», – объясняет заведующий центром экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы доктор Кюльвар Манд.

По его словам, исключение составляют только экстренные пациенты, которым глазная клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы как единственная специализированная больница в Таллинне продолжит оказывать помощь и в день переезда 14 июля. «Всех остальных пациентов до 20:00 этого дня просим по-прежнему обращаться в отделения экстренной медицины PERH и Западно-Таллиннской центральной больницы, поскольку во время переезда мы не сможем оказывать неотложную медицинскую помощь», – говорит доктор Манд.

Начатая в 2021 году реновация центра экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы была завершена этим летом. В ходе ремонта, который обошелся в 5 миллионов евро, вокруг центра были построены новые надземный и подземный этажи. В результате строительных работ улучшились изоляционная способность центра и безопасность персонала. Кроме того, теперь здание соответствует требованиям Спасательного департамента.