Знали ли вы, что аллергия может возникнуть и на солнце?

Заболевание под названием фотодерматит, или в народе – аллергия на солнце, является повышенной чувствительностью к свету. Аллергия на солнце – это группа заболеваний, которые связаны с реакцией иммунной системы на воздействие солнечных лучей. Сами солнечные лучи аллергенов не содержат, однако под воздействием ультрафиолетового излучения в организме синтезируются вещества, которые вызывают проявление симптомов аллергии.

Основными симптомами аллергии на солнце являются покраснение кожи, отек, зудящая и жгучая сыпь, волдыри. Часто возникают небольшие водянистые пузырьки, но могут образоваться и пятна побольше и даже выступающие над уровнем кожи папулы.

Выделяют два вида аллергии на солнце: если солнечные лучи реагируют с каким-то веществом на коже, то речь идет об экзогенном фотодерматите, если вещества, с которыми реагирует солнце, внутри кожи, то это эндогенный фотодерматит.

Имеется множество примеров экзогенного фотодерматита. Например, во время цветения растений на коже накапливаются фурокумарины, которые под воздействием УФ-лучей вызывают образование волдырей на коже и зуда. Аллергическую реакцию могут вызвать также косметические продукты и парфюмерия. Содержащиеся в их составе вещества реагируют с УФ-лучами и могут вызвать на коже аллергические реакции.