У солнца есть много положительных качеств: оно дает нам тепло, свет, красивый цвет лица, создает хорошее настроение, а также укрепляет иммунитет. Однако для некоторых людей дружбу с солнцем омрачают различные проблемы с кожей. Что делать, если солнце вызывает аллергию? Советами делится фармацевт Südameapteek Алина Нооркыйв.
Знали ли вы, что аллергия может возникнуть и на солнце?
Заболевание под названием фотодерматит, или в народе – аллергия на солнце, является повышенной чувствительностью к свету. Аллергия на солнце – это группа заболеваний, которые связаны с реакцией иммунной системы на воздействие солнечных лучей. Сами солнечные лучи аллергенов не содержат, однако под воздействием ультрафиолетового излучения в организме синтезируются вещества, которые вызывают проявление симптомов аллергии.
Основными симптомами аллергии на солнце являются покраснение кожи, отек, зудящая и жгучая сыпь, волдыри. Часто возникают небольшие водянистые пузырьки, но могут образоваться и пятна побольше и даже выступающие над уровнем кожи папулы.
Выделяют два вида аллергии на солнце: если солнечные лучи реагируют с каким-то веществом на коже, то речь идет об экзогенном фотодерматите, если вещества, с которыми реагирует солнце, внутри кожи, то это эндогенный фотодерматит.
Имеется множество примеров экзогенного фотодерматита. Например, во время цветения растений на коже накапливаются фурокумарины, которые под воздействием УФ-лучей вызывают образование волдырей на коже и зуда. Аллергическую реакцию могут вызвать также косметические продукты и парфюмерия. Содержащиеся в их составе вещества реагируют с УФ-лучами и могут вызвать на коже аллергические реакции.
Причиной высокой чувствительности может быть также употребление лекарств. Например, к таким препаратам относятся лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, противозачаточные или противогрибковые лекарства, антибиотики, понижающие холестерин лекарства, успокоительные, лекарства для лечения акне и нестероидные противовоспалительные лекарства. Аллергию может также вызвать использование целебных трав (особенно зверобоя продырявленного), а также употребление таких продуктов, как цитрусовые, манго и морковь, поскольку они повышают фоточувствительность и чувствительность кожи. В солнечный сезон естественную защитную способность кожи ослабляют также косметические процедуры, такие как пилинг или татуирование. Впоследствии кожа после соприкосновения с солнцем больше не сможет так быстро восстанавливаться.
Эндогенный фотодерматит охватывает заболевания, причинами которых являются расстройства иммунитета и обмена веществ, например наследственное нарушение обмена гемоглобина, нарушение образования пигмента или солнечный ожог.
Проявление симптомов аллергии на солнце зависит от того, с каким видом болезни мы имеем дело. Выделяется три формы фотодерматоза. Чаще всего возникает полиморфный фотодерматоз: на непокрытой одеждой коже возникают зудящие краснеющие пятна и волдыри, которые похожи на обычную аллергию. Так называемое акне Майорка возникает при взаимодействии косметики и солнца. Оно похоже на обычное акне, однако возникающие прыщики инфицированы. Причиной реакции третьего типа часто является какой-либо внешний дополнительный фактор, например лекарства или продукты питания. На коже возникают воспаленные и зудящие участки.
Кто подвержен риску аллергии на солнце?
Аллергия на солнце очень распространена среди молодых женщин и людей со светлой или чувствительной кожей, светлыми глазами и волосами. Риску подвержены и младенцы, иммунная система которых еще не до конца сформировалась.
Факторами риска являются наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям, атопический дерматит, нарушения обмена веществ, иммунная недостаточность и хронические заболевания. Чаще аллергия на солнце возникает в периоды гормональных колебаний, например пубертата, беременности или менопаузы.
Следует помнить, что чувствительность к солнцу повышают лекарственная терапия, косметические процедуры, хлорированная вода, использование химических веществ на коже, употребление аллергенных пищевых продуктов, длительное пребывание на солнце и нестабильность нервной системы.
Симптомы аллергии можно предотвратить
Тщательная защита от солнца может предотвратить аллергию на солнце и уменьшить симптомы. Простые меры, такие как ограничение соприкосновения с солнцем, избегание загорания в полуденные часы, защита одеждой и головным убором по-прежнему эффективны.
Полезно будет также использовать выбранные согласно типу и состоянию кожи солнцезащитные средства. Следует предпочитать одобренные дерматологами водостойкие солнцезащитные кремы и спреи с SPF не менее 30. Использование средств для ухода (гели с алоэ, пантенол) для увлажнения кожи также важны. Использование продуктов с бета-каротином, витамином Е и С способствует более быстрому загару кожи.
Если профилактические меры не оказались эффективными и аллергия требует лечения, то для уменьшения воспалительной реакции подойдут холодные компрессы или душ. Для облегчения раздражения кожи можно использовать кремы с содержанием цинка, при аллергических реакциях – гормональные кремы. Зуд помогут успокоить также антигистаминные таблетки. Если вышеупомянутые методы и лекарства не помогают, следует обратиться к врачу для выяснения причины аллергии и назначения более сильных препаратов.
В любом случае для предотвращения и лечения аллергии на солнце достаточно защиты одеждой и солнцезащитных средств. Важно также поговорить о проблеме со здоровьем с аптекарем или врачом, чтобы получить полезную информацию о состоянии здоровья и узнать, как действовать с учетом состояния своей кожи.