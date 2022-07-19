В госпитализации нуждаются около ста пациентов с коронавирусом

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе проанализированы 7311 тестов, результат 1564 из них оказался положительным.

«Небольшой рост заболеваемости по-прежнему продолжается, новые заболевшие отмечаются почти во всех возрастных группах. За неделю количество новых зараженных может превысить 1700», – сказала Сепп, отметив, что индекс заражаемости R вновь начал расти и на этой неделе он достиг 1,1. Уровень риска распространения коронавируса оценивается как средний.

За последние семь дней среднее количество случаев госпитализации из-за COVID-19 выросло с 6,5 до 6,9 в день. По состоянию на утро понедельника госпитализированы 99 пациентов с коронавирусом, в 47 случаях госпитализация потребовалась ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались четверо человек в возрасте от 48 до 84 лет. С большой вероятностью число госпитализированных на этой неделе снова превысит 100.

За неделю введена 1321 доза вакцины, первичная вакцинация произведена в 277 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 463 960 человек. Двумя дозами вакцины привито 63,8 процента населения Эстонии.