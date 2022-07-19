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В госпитализации нуждаются около ста пациентов с коронавирусом

rus.postimees.ee
В госпитализации нуждаются около ста пациентов с коронавирусом
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Ляэне-Таллиннская центральная больница.
Ляэне-Таллиннская центральная больница. Фото: Sander Ilvest

По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро понедельника, 18 июля, в больницах в Эстонии находятся 99 пациентов с COVID-19, на 28-ой неделе госпитализированы 97 пациентов с COVID-19, заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла во всех возрастных группах.

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе проанализированы 7311 тестов, результат 1564 из них оказался положительным.

«Небольшой рост заболеваемости по-прежнему продолжается, новые заболевшие отмечаются почти во всех возрастных группах. За неделю количество новых зараженных может превысить 1700», – сказала Сепп, отметив, что индекс заражаемости R вновь начал расти и на этой неделе он достиг 1,1. Уровень риска распространения коронавируса оценивается как средний.

За последние семь дней среднее количество случаев госпитализации из-за COVID-19 выросло с 6,5 до 6,9 в день. По состоянию на утро понедельника госпитализированы 99 пациентов с коронавирусом, в 47 случаях госпитализация потребовалась ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались четверо человек в возрасте от 48 до 84 лет. С большой вероятностью число госпитализированных на этой неделе снова превысит 100.

За неделю введена 1321 доза вакцины, первичная вакцинация произведена в 277 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 463 960 человек. Двумя дозами вакцины привито 63,8 процента населения Эстонии.

По результатам мониторинга на 28 неделе, содержание вируса в 70 процентах проб сточных вод указало на опасность желтого уровня, остальные остаются на зеленом уровне. Больше всего доля вируса была в Пайде, а также в Таллинне и Кярдла.

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