По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро понедельника, 18 июля, в больницах в Эстонии находятся 99 пациентов с COVID-19, на 28-ой неделе госпитализированы 97 пациентов с COVID-19, заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла во всех возрастных группах.
В госпитализации нуждаются около ста пациентов с коронавирусом
По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе проанализированы 7311 тестов, результат 1564 из них оказался положительным.
«Небольшой рост заболеваемости по-прежнему продолжается, новые заболевшие отмечаются почти во всех возрастных группах. За неделю количество новых зараженных может превысить 1700», – сказала Сепп, отметив, что индекс заражаемости R вновь начал расти и на этой неделе он достиг 1,1. Уровень риска распространения коронавируса оценивается как средний.
За последние семь дней среднее количество случаев госпитализации из-за COVID-19 выросло с 6,5 до 6,9 в день. По состоянию на утро понедельника госпитализированы 99 пациентов с коронавирусом, в 47 случаях госпитализация потребовалась ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались четверо человек в возрасте от 48 до 84 лет. С большой вероятностью число госпитализированных на этой неделе снова превысит 100.
За неделю введена 1321 доза вакцины, первичная вакцинация произведена в 277 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 463 960 человек. Двумя дозами вакцины привито 63,8 процента населения Эстонии.
По результатам мониторинга на 28 неделе, содержание вируса в 70 процентах проб сточных вод указало на опасность желтого уровня, остальные остаются на зеленом уровне. Больше всего доля вируса была в Пайде, а также в Таллинне и Кярдла.