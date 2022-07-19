Еще у двух человек в Эстонии обнаружена обезьянья оспа

«В двух последних случаях речь идет о мужчинах в возрасте за 20 лет, которые недавно проявляли рискованное поведение в сексуальных отношениях», — уточнили в департаменте.

По имеющимся эпидемиологическим данным, случаи не связаны между собой. Департамент здоровья отметил, что внутри страны обезьянья оспа распространяется.

В Европе больше всего заражений зарегистрировано в Испании, где по состоянию на 12 июля, по данным ECDC, выявлено более 2000 случаев. В Латвии число инфекций остается примерно на том же уровне, что и в Эстонии, и там обезьянья оспа была выявлена ​​в двух случаях.

Симптомы обезьяньей оспы сходны с симптомами обыкновенной, но менее выражены. В начальной фазе болезни отмечаются жар, сильная головная боль, мышечная боль, боль в спине, увеличение лимфатических узлов и утомляемость. В течение трех дней появляется кожная сыпь, которая в основном поражает лицо, ладони, подошвы ног и половые органы.

По данным Департамента здоровья, клиническое течение заболевания обычно легкое, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель и, как правило, это самоизлечивающееся заболевание. Более тяжелые формы чаще возникают у детей. Смертность выше у детей и молодых людей, а также у пациентов с ослабленным иммунитетом.