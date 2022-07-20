Согласно рекомендации Эстонского экспертного комитета по иммунопрофилактике, все группы риска должны вакцинироваться второй бустерной дозой вакцины против COVID-19. В группу риска входят все люди старше 60 лет и люди старше 12 лет, у которых есть более высокий риск тяжелого течения заболевания инфекцией COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания. Люди могут вакцинироваться второй бустерной дозой через шесть месяцев после последней вакцинации или после перенесения заболевания COVID-19.
Вакцинация от COVID-19 открыта во всех регионах Эстонии
Если тенденция роста распространения инфекции останется низкой и нагрузка на больницы не начнет значительно увеличиваться, комиссия рекомендует предоставить возможности для вакцинации второй бустерной дозой группам риска тяжелого течения COVID-19 со второй половины августа. Вторую бустерную дозу вакцины должны получить при первой возможности все жители учреждений по уходу, их персонал и медицинские работники, имеющие контакт с больными, а также люди, которые еще не начали курс вакцинации или еще не получили первую бустерную дозу.
С 18 июля все желающие могут записаться на вакцинацию второй бустерной дозой на сайте digiregistratuur.ee, если у них с момента последней дозы или заболевания коронавируса прошло не менее полугода. Хотя экспертная комиссия рекомендует, чтобы четвертую дозу в первую очередь делали люди, принадлежащие к группе риска, все люди, не принадлежащие к группе риска, также могут сделать себе прививку и при желании записаться на прием на сайте дигитальной регистратуры.
Также четвертую дозу можно получить в выбранном пункте вакцинации, где можно сделать прививку как с предварительной регистрацией, так и без нее. Информацию о регистрации и о часах работы всех открытых пунктов вакцинации, а также информацию по вопросам, связанным с вакцинацией, можно найти на сайте vaktsineeri.ee.
На данный момент вакцинацию можно провести у некоторых семейных врачей, и для этого следует сначала обратиться в регистратуру центра своего семейного врача. Люди с трудностями с передвижением могут получить прививку и на дому, в этом случае вакцинацию проводят домашние медсестры. О своем желании человек должен оповестить своего семейного врача или отдел обслуживания клиентов Кассы здоровья по телефону +372 669 6630.
Вакцинироваться можно в ряде аптек по всей Эстонии. Список аптек, в которых можно сделать себе прививку от коронавируса, можно найти на сайте vaktsineeriapteegis.ee. При необходимости дополнительную информацию можно получить в отделе обслуживания клиентов Кассы здоровья.
Индивидуально по вопросам вакцинации людей консультируют в первую очередь семейные врачи, но помощь можно получить и у других медицинских работников, проводящих вакцинацию. Записаться на вакцинацию можно на сайте digiregistratuur.ee или связавшись с пунктом вакцинации. Медицинскую консультацию можно получить по инфотелефону семейных врачей 1220, а в случае общих вопросов, связанных с вакцинацией, информацию можно получить по общегосударственному информационному телефону 1247 или по телефону обслуживания клиентов Кассы здоровья +372 669 6630.