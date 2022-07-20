Вакцинация от COVID-19 открыта во всех регионах Эстонии

Если тенденция роста распространения инфекции останется низкой и нагрузка на больницы не начнет значительно увеличиваться, комиссия рекомендует предоставить возможности для вакцинации второй бустерной дозой группам риска тяжелого течения COVID-19 со второй половины августа. Вторую бустерную дозу вакцины должны получить при первой возможности все жители учреждений по уходу, их персонал и медицинские работники, имеющие контакт с больными, а также люди, которые еще не начали курс вакцинации или еще не получили первую бустерную дозу.

С 18 июля все желающие могут записаться на вакцинацию второй бустерной дозой на сайте digiregistratuur.ee, если у них с момента последней дозы или заболевания коронавируса прошло не менее полугода. Хотя экспертная комиссия рекомендует, чтобы четвертую дозу в первую очередь делали люди, принадлежащие к группе риска, все люди, не принадлежащие к группе риска, также могут сделать себе прививку и при желании записаться на прием на сайте дигитальной регистратуры.

Также четвертую дозу можно получить в выбранном пункте вакцинации, где можно сделать прививку как с предварительной регистрацией, так и без нее. Информацию о регистрации и о часах работы всех открытых пунктов вакцинации, а также информацию по вопросам, связанным с вакцинацией, можно найти на сайте vaktsineeri.ee.