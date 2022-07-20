С начала года в Эстонии выявлены сотни случаев клещевого боррелиоза

В Таллинне диагностировано 109 случаев клещевого боррелиоза, в Пярну 72, в Харьюмаа и на Сааремаа по 58, в Тартуском уезде 36, на Хийумаа 20, в Рапла 15, в Ляэнемаа и Вильяндиском уезде по 13 случаев, в Ляэне-Вирумаа и Пыльваском уезде по 12, в Ида-Вирумаа, Ярваском уезде и Йыгева по 8 случаев, в Выру шесть, в Нарве и Валга по одному случаю.

Клещевым энцефалитом после укуса клеща в Эстонии с начала года заболели четверо человек в Тарту, в Харьюмаа и на Сааремаа по три, в Пярнуском уезде двое, в Нарве, Пыльвамаа, Таллинне и Вильяндиском уезде по одному человеку.

Клещи вызывают у человека два тяжелых заболевания: клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит. Существует вакцина от клещевого энцефалита, но нет вакцины от клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Клещи чаще всего подстерегают человека во влажных и тенистых местах, редких лиственных или смешанных лесах, на лесных опушках, лесолугах или просто в траве.