Очищение раны: почему это важно и как это делать правильно?

Красная, горячая или опухшая рана нуждается в дополнительной обработке антисептическими средствами. Для этого существует несколько вариантов: гель или мазь для ран (пронтозан, ПВП-йодная мазь, средства с содержанием серебра), наложение повязки с дезинфицирующим раствором (пронтозан), пластыри с серебром. Конечно, не следует использовать все эти варианты одновременно. При уходе за раной также стоит помнить о правилах использования несовместимых между собой продуктов. Например, нельзя одновременно использовать средства, содержащие перекись водорода, йод, серебро и перманганат калия, так как могут возникнуть нежелательные химические реакции.

Дезинфицирующие средства более старого поколения представляют собой достаточно реакционноспособные химические соединения, потребность в использовании которых постепенно снижается, так как появляются более безопасные и эффективные действующие вещества. По возможности следует избегать использования красящих средств, поскольку это затрудняет оценку состояния раны. Кроме того, по возможности стоит избегать использования различных настоек для очистки ран, поскольку там основным действующим веществом является спирт этанол. Настойки или спиртовые настои, как и водка, хоть и способны очистить рану, но помимо возникающей боли и раздражения они приводят к замедлению процесса заживления.

К сожалению, поскольку несчастный случай не предупреждает о наступлении, не всегда под рукой найдется дезинфицирующее средство. В этом случае подойдет любая чистая вода, которая поможет смыть из раны более крупные загрязнения. Если под рукой только стоячая вода неизвестного качества или сладкий напиток, то лучше подождать и не начинать очищать рану. Зная, что, начав «очищать», есть больший риск создать благоприятную среду для жизни бактерий, стоит подождать, пока появится возможность использовать подходящие очищающие средства. В экстренной ситуации, когда под рукой нет других средств, на помощь также могут прийти чистый крепкий алкоголь и настойки, которые помогут убить попавшие в рану бактерии.