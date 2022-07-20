Лето – это время путешествий и отдыха как в Эстонии, так и за рубежом. К сожалению, активный отдых сопровождается более частым образованием ран. Любая поврежденная в результате несчастного случая или травмы поверхность кожи является раной, которую важно содержать в чистоте, чтобы предотвратить воспаление. О том как правильно очищать раны, рассказывает провизор аптеки Südameapteek Катрин Йеэгер.
Очищение раны: почему это важно и как это делать правильно?
Для организма человека зарастание и заживление ран является естественной реакцией, но в случае воспаления этот процесс происходит значительно медленнее, чем обычно, а также выше риск образования рубцов. Поэтому важно, чтобы все полученные повреждения были очищены – тогда организм может сосредоточиться на заживлении раны.
Начинать очистку раны стоит со смывания более крупных загрязнений. Важно тщательно вымыть попавшие в рану землю или другие посторонние предметы. Для этого подойдет промывание раны теплой чистой водопроводной водой, физиологическим раствором или перекисью водорода. Перекись водорода также может помочь остановить небольшие кровотечения. После этого легче оценить состояние раны и выбрать дальнейшее лечение.
После первичной очистки следует выбрать подходящее дезинфицирующее средство. Существуют как дезинфицирующие спреи, так и мази для ран. Для относительно чистой раны достаточно распыляемых растворов. Я рекомендую выбирать из не вызывающих жжение вариантов, таких как Asept, Pharmacare, Octenisept, Prontosan, Braunol. Считается, что жжение указывает на более сильный эффект, и боль – неотъемлемая часть процесса. Однако, чем больше новых знаний и открытий делается для создания лучших методов лечения, тем больше эффективность и безопасность для пациента идут рука об руку.
Спреи Chemisept и Cutasept для очищения неповрежденной здоровой кожи не предназначены для очистки слизистых оболочек или открытых ран. Боль, возникающая при их использовании, является признаком того, что они не подходят. Используя такие продукты, вы рискуете травмировать поврежденные ткани еще больше.
Красная, горячая или опухшая рана нуждается в дополнительной обработке антисептическими средствами. Для этого существует несколько вариантов: гель или мазь для ран (пронтозан, ПВП-йодная мазь, средства с содержанием серебра), наложение повязки с дезинфицирующим раствором (пронтозан), пластыри с серебром. Конечно, не следует использовать все эти варианты одновременно. При уходе за раной также стоит помнить о правилах использования несовместимых между собой продуктов. Например, нельзя одновременно использовать средства, содержащие перекись водорода, йод, серебро и перманганат калия, так как могут возникнуть нежелательные химические реакции.
Дезинфицирующие средства более старого поколения представляют собой достаточно реакционноспособные химические соединения, потребность в использовании которых постепенно снижается, так как появляются более безопасные и эффективные действующие вещества. По возможности следует избегать использования красящих средств, поскольку это затрудняет оценку состояния раны. Кроме того, по возможности стоит избегать использования различных настоек для очистки ран, поскольку там основным действующим веществом является спирт этанол. Настойки или спиртовые настои, как и водка, хоть и способны очистить рану, но помимо возникающей боли и раздражения они приводят к замедлению процесса заживления.
К сожалению, поскольку несчастный случай не предупреждает о наступлении, не всегда под рукой найдется дезинфицирующее средство. В этом случае подойдет любая чистая вода, которая поможет смыть из раны более крупные загрязнения. Если под рукой только стоячая вода неизвестного качества или сладкий напиток, то лучше подождать и не начинать очищать рану. Зная, что, начав «очищать», есть больший риск создать благоприятную среду для жизни бактерий, стоит подождать, пока появится возможность использовать подходящие очищающие средства. В экстренной ситуации, когда под рукой нет других средств, на помощь также могут прийти чистый крепкий алкоголь и настойки, которые помогут убить попавшие в рану бактерии.
Убедившись, что рана чистая, последний шаг – сохранить ее чистоту, наложив на рану повязку или пластырь. На небольших царапинах и не кровоточащих ранах также можно использовать клей для ран. Стоит поддерживать рану во влажном состоянии, накладывая под пластырь раневой гель – это способствует ускорению заживления раны и снижению риска образования рубцов. Кроме того, пластырь и повязка создают физический барьер, предотвращающий попадание новой грязи в рану. Если рана глубокая, покрасневшая, горячая или гнойная, следует проконсультироваться с работником здравоохранения.