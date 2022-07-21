ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире за неделю практически не изменилась

В период с 11 по 17 июля заболеваемость коронавирусом упала в Европе и Африке на 16% и 27% соответственно. В Восточном Средиземноморье число новых случаев почти не изменилось, в остальных регионах заболеваемость возросла, сильнее всего - в регионе западной части Тихого океана (на 37%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 6,2 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса выросло в американском регионе (на 7%), в Восточном Средиземноморье (на 15%) и в Юго-Восточной Азии (на 20%). При этом смертность снизилась в регионе западной части Тихого океана (на 3%), в Европе (на 14%) и в Африке (на 39%).

В общей сложности за неделю было зафиксировано 11 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.