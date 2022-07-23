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Выписанные в Эстонии лекарства теперь можно приобрсти и в Португалии

rus.postimees.ee
Выписанные в Эстонии лекарства теперь можно приобрсти и в Португалии
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Лекарства.
Лекарства. Фото: Urmas Luik

Теперь все рецептурные лекарства, выписанные в Эстонии, можно приобрести и в Португалии.

Помимо Португалии, жители Эстонии также могут покупать рецептурные лекарства в Хорватии и Финляндии, а граждане этих стран имеют такую ​​же возможность и в Эстонии. По словам руководителя отдела здоровья Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) Тыниса Яагуса, Финляндия и Эстония были первыми странами в Европе, открывшими услугу, которая работает в обеих странах.

По словам Яагуса, с лета 2020 года жители Эстонии приобрели в Финляндии лекарства по дигирецепту почти 6 200 раз, а открывшаяся в Эстонии в 2019 году для финнов возможность покупать лекарства у нас была использована уже 17 200 раз.

План на ближайшие годы состоит в том, чтобы трансграничный дигирецепт работал в 25 европейских странах. Уже этой осенью Эстония планирует начать обмен данными с несколькими странами, например, с Польшей и Испанией. Передача данных происходит через безопасную платформу, разработанную и управляемую Европейским Союзом.

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