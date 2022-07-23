ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба. Это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии.

Как заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, решение организации связано с резким ростом числа заражений вирусом в мире. В общей сложности выявлено 16 тысяч случаев заражения в 47 странах.

Гебреисус пояснил, что решение объявить чрезвычайную ситуацию ВОЗ принимает по пяти критериям, один из которых – скорость распространения вируса. В данном случае вирус обезьяньей оспы быстро распространился по странам, где его раньше не видели.

Глава ВОЗ пояснил, что риск заражения оспой обезьян в разных регионах планеты сейчас разный. В Европе организация оценивает его как высокий, в остальных частях света – как умеренный.

«Существует явный риск дальнейшего распространения вируса по разным странам, хотя опасность того, что вирус станет причиной нарушения международного сообщения, мы оцениваем как низкую», – добавил глава ВОЗ.

"At that meeting, while differing views were expressed, the committee resolved by consensus that the [#monkeypox] outbreak did not represent a public health emergency of international concern."-@DrTedros https://t.co/2VC841LmPz — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022