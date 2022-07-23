Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба.
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба. Это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии.
Как заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, решение организации связано с резким ростом числа заражений вирусом в мире. В общей сложности выявлено 16 тысяч случаев заражения в 47 странах.
Гебреисус пояснил, что решение объявить чрезвычайную ситуацию ВОЗ принимает по пяти критериям, один из которых – скорость распространения вируса. В данном случае вирус обезьяньей оспы быстро распространился по странам, где его раньше не видели.
Глава ВОЗ пояснил, что риск заражения оспой обезьян в разных регионах планеты сейчас разный. В Европе организация оценивает его как высокий, в остальных частях света – как умеренный.
«Существует явный риск дальнейшего распространения вируса по разным странам, хотя опасность того, что вирус станет причиной нарушения международного сообщения, мы оцениваем как низкую», – добавил глава ВОЗ.
"At that meeting, while differing views were expressed, the committee resolved by consensus that the [#monkeypox] outbreak did not represent a public health emergency of international concern."-@DrTedros https://t.co/2VC841LmPz— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022
ВОЗ разработала четыре набора рекомендаций по борьбе с вирусом для четырех категорий стран в зависимости от того, сколько у них случаев, и как быстро в них распространяется вирус. Правительствам рекомендуется принять скоординированные меры, чтобы защитить уязвимые группы граждан и остановить распространение заболевания.
Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Вызываемое им заболевание протекает обычно легче – примерно как ветрянка, и симптомы проходят сами по себе через несколько недель.
Однако во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10 процентов.
По первым симптомам обезьянью оспу выявить довольно сложно – это температура, головная боль, боль в спине, у которых может быть и масса других причин.
В Британии активно проводится вакцинация против вируса, а правительство уже инициировало программу отслеживания контактов зараженных, похожую на ту, которая действовала на пике пандемии коронавируса.
Пациентов лечат либо вакциной от черной оспы, либо противовирусными препаратами.