Число случаев инфицирования коронавирусом превысило 570 миллионов

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило в мире 570 194 340 человек. Об этом свидетельствуют данные, которые в понедельник, 25 июля, приводит Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд). С начала пандемии количество умерших от последствий COVID-19 – составило более 6 384 340.

В перечне стран с более 20 млн зарегистрированных заразившихся лидируют США (90 410 386), на пятой строчке – Германия (30 331 133).

«Тревожный рост» числа вспышек

Между тем, как отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, страны – члены ЕС должны начать подготовку к новой волне пандемии осенью и зимой на фоне нынешнего «тревожного роста» числа вспышек. По словам комиссара ЕС, для самоуспокоенности нет места. «К сожалению, в условиях пандемии отмечен тревожный рост (случаев инфицирования – прим. ред.) в нескольких странах», – указала она в интервью государственному радио Кипра.

«В течение последних двух месяцев мы готовились к осени и зиме, полностью осознавая, что следующая волна пандемии не может и не должна еще больше нагружать нашу экономику и наше общество – особенно в то время, когда они страдают от войны, вторжения в Украину и инфляции», – отметила Кириакидес.

По ее словам, Еврокомиссия обратилась к государствам-членам ЕС с просьбой ускорить бустерную вакцинацию лиц старше 60 лет и уязвимых групп населения.