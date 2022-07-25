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Число случаев инфицирования коронавирусом превысило 570 миллионов

Deutsche Welle
Число случаев инфицирования коронавирусом превысило 570 миллионов
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Сеул, Южная Корея. 25.07.2022.
Сеул, Южная Корея. 25.07.2022. Фото: JEON HEON-KYUN

Количество инфицированных коронавирусом превысило в мире 570 миллионов человек, еврокомиссар по вопросам здравоохранения заявила о тревожном росте числа вспышек.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило в мире 570 194 340 человек. Об этом свидетельствуют данные, которые в понедельник, 25 июля, приводит Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд). С начала пандемии количество умерших от последствий COVID-19 – составило более 6 384 340.

В перечне стран с более 20 млн зарегистрированных заразившихся лидируют США (90 410 386), на пятой строчке – Германия (30 331 133).

«Тревожный рост» числа вспышек

Между тем, как отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, страны – члены ЕС должны начать подготовку к новой волне пандемии осенью и зимой на фоне нынешнего «тревожного роста» числа вспышек. По словам комиссара ЕС, для самоуспокоенности нет места. «К сожалению, в условиях пандемии отмечен тревожный рост (случаев инфицирования – прим. ред.) в нескольких странах», – указала она в интервью государственному радио Кипра.

«В течение последних двух месяцев мы готовились к осени и зиме, полностью осознавая, что следующая волна пандемии не может и не должна еще больше нагружать нашу экономику и наше общество – особенно в то время, когда они страдают от войны, вторжения в Украину и инфляции», – отметила Кириакидес.

По ее словам, Еврокомиссия обратилась к государствам-членам ЕС с просьбой ускорить бустерную вакцинацию лиц старше 60 лет и уязвимых групп населения.

«Этим месяцам предстоит стать подготовительными... Наши системы здравоохранения должны были готовы к возможным новым волнам пандемии, которые могут, к примеру, сочетаться с сезонным гриппом», – указала она.

Министр здравоохранения ФРГ заявил о необходимости новых мер

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах 21 июля во время визита в Вашингтон предупредил об угрозе новой катастрофической волны COVID-19 при отсутствии необходимых мер по сокращению новых заражений. «Если мы начнем осень просто так – без дополнительных мер защиты, без масок, без всего, – это будет означать, что число заразившихся резко возрастет, а реанимационные отделения будут перегружены», – заявил он агентству dpa.

Немецкий политик подчеркнул необходимость новых противоэпидемических мер. О конкретных готовящихся шагах он не сообщил, но указал на конфиденциальные консультации с различными ведомствами, в том числе с министерством юстиции. Действующие в настоящее время меры истекают 23 сентября, и до этого времени власти примут новый план по снижению числа инфицированных, добавил Лаутербах.

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