Виноват локдаун? Обнаружена причина загадочной вспышки гепатита у детей

"До того с ним никогда не случалось ничего плохого, - вспоминает она. - Все произошло настолько внезапно, а инфекция развивалась так быстро, что мы просто даже опомниться не успели".

"Поначалу мы думали, что это какая-то небольшая проблема, которую будет легко решить - но проблема становилась все больше и больше, она росла как снежный ком".

Ребекка планировала пожертвовать ребенку часть своей печени, но ее организм так резко отреагировал на препараты, прописанные для подготовки донорского органа к пересадке, что в результате она сама оказалась в реанимации.

Тогда Ноа внесли в список ожидания на трансплантацию. Благо, ждать пришлось недолго: вскоре ребенку пересадили новую печень.

Выздоровление мальчика идет нормально, но из-за перенесенной операции ему придется всю жизнь принимать иммунодепрессанты - иначе есть риск, что организм начнет отторгать чужеродный орган.

Ребекка Фото: BBC

"Есть в этом какая-то душераздирающая ирония, - говорит Ребекка. - Ведь, казалось бы, ты все делаешь правильно: тщательно соблюдаешь необходимые ограничения, чтобы не подвергать риску людей с ослабленным иммунитетом - а в результате каким-то ужасным окольным путем с ослабленным иммунитетом на всю жизнь остается твой собственный ребенок. И единственная причина этого - то, что ты соблюдал предписания властей".

Впрочем, такие случаи довольно редки. Большинство детей, заразившихся этими типами вирусов - даже с вынужденным опозданием - быстро выздоравливают.